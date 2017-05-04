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صادم وبالصور..بمناسبة ما يسمى بـ ''شعبانة'':سحور خطير بمقبرة بالمغرب

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 14:19 صادم وبالصور..بمناسبة ما يسمى بـ شعبانة:سحور خطير بمقبرة بالمغرب | حوادث و حقوق
صادم وبالصور..بمناسبة ما يسمى بـ ''شعبانة'':سحور خطير بمقبرة بالمغرب
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مجموعة من الصور، التي توثق القيام بأعمال سحر وشعوذة تهدف إلى الإضرار بفتاة في عقدها الثاني.

"شومف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مجموعة من الصور، التي توثق القيام بأعمال سحر وشعوذة تهدف إلى الإضرار بفتاة في عقدها الثاني.

وحسب ناشري هذه الصور فإن للأمر علاقة بما يسمى بـ "شعبانة"، حيث تم العثور على الصور بأحد المقابر بالمغرب، وقد تم الاستعانة في هذا السحر الذي تم وصفه بالخطير بسيقان ورؤوس الدجاج، بالإضافة إلى كتابة بعض الطلاسم السحرية على ظهر الصور.

واستنكر النشطاء في تفاعلهم مع هذه التدوينة هذا الجرم، حيث أكد العديد منهم أن شهر شعبان الذي يعتبر شهرا دينيا بامتيازا وبوابة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، يُستغل من طرف أصحاب القلوب الضعيفة في ممارسة السحر والشعوذة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطلاسم السحرية التدوينة السحر شعبانة فتاة الشهر الديني

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