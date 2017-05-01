فضيحة وبالفيديو.. زوج يكتشف خيانة زوجته مع شقيقه الأصغر بعد انتشار صورهما في المواقع الإباحية.. ويسامحها مقابل هذا الشرط+تفاصيل صادمة ﻿

نشرت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس تفصايل فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها زوج ضبط زوجته على فراش الزوجية، لكنه سامحها مقابل الالتزام بتنفيذ شرط محدد.

"شوف تيفي"

نشرت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس تفصايل فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها زوج ضبط زوجته على فراش الزوجية، لكنه سامحها مقابل الالتزام بتنفيذ شرط محدد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن سامح عبد الله، صاحب محل حلاقة للنساء، طالب زوجته بعد خيانتها له مع شقيقه، ونشر صورها العارية على مواقع البورنو، قائلًا في تصريح أدلى به لبرنامج "صح النوم" الذي يبث على قناة “LTC”، “أناشد أم الأطفال لوجه الله تعالى ودي آخر فرصة عندي أن تعود لصوابها وتبلغ النائب العام عن الشبكة التي استدرجتها لهذا الطريق”.

وكشف الزوج في تصريحه للقناة المذكورة أنه تزوج من زوجته "ياسمين" منذ 13 عامًا، وفي أحد الأيام عاد إلى منزله واكتشف الكارثة في غرفة نومه قائلا "دخلت غرفة نومي فرأيت زوجتي في الحمام ثم شاهدت هاتفها على السرير، وأثناء تفتيشي فيه شاهدت الكارثة؛ فقد وجدت على الهاتف مقاطع فيديو لزوجتي أثناء ممارستها الجنس مع شقيقي الأصغر مني..اكتشفت أن زوجتي كانت تعرض نفسها على راغبي المتعة، ووجدت لها صورًا وهي عارية على أحد مواقع البورنو وبمواجهتها اعترفت بالواقعة بعدما رأت صورها وهي عارية”.