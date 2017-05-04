بالصور.. بوتفلية يدلي بصوته الإنتخابي وسط نسبة مشاركة ''محتشمة'' ﻿

أعلن وزير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية، ''نور الدين بدوي''، يومه الخميس، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية بلغت 4.13 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا بجميع ربوع التراب الجزائري.

شوف تيفي



أعلن وزير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية، "نور الدين بدوي"، يومه الخميس، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية بلغت 4.13 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا بجميع ربوع التراب الجزائري.

وحسب مواقع جزائرية، صرح "بدوي" أن نسبة التصويت إلى غاية العاشرة صباحا بلغت 4.13 بالمائة، مؤكدا أن كافة الإجراءات الأمنية متوفرة والإنتخابات التشريعية تسير بوتيرة عادية خاصة بعد تواجد أعضاء الهيئة العليا للإنتخابات المتواجدة عبر 48 ولاية، مفيدا بأنه تم إعادة تنظيم المراكز والمكاتب الإنتخابية بشكل كبير، حيث أن العملية الإنتخابية تسير عادية ولا نسمح بتضييع الوقت للمواطنين.



وعرفت عملية الاقتراع، إقبالا ضعيفا في الساعات الأولى عبر مختلف مكاتب الاقتراع بولايات الوطن، حيث لوحظ في الساعات الأولى من فتح مكاتب التصويت حضور محتشم للناخبين في مركز التصويت التي افتتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا، حيث شهدت مراكز التصويت حركة "بطيئة" للمواطنين بالشوارع التي بدت وكأنها خالية، إذ إغتنم المواطنون الصبيحة للمكوث في البيت سيما وأن اليوم عطلة مدفوعة الأجر.



هذا، وأدلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قبل قليل بصوته في الإنتخابات التشريعية، رفقة أفراد من عائلته، حيث بدل بوتفليقة جهدا كبيرا لوضع ورقة التصويت في الصندوق الخاص بالإقتراع.