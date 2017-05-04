عاجل وبالصور..حريق مهول بسيارة وسط أكبر شارع بالبيضاء ﻿

شهد شارع الزرقطوني بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه الخميس، اندلاع حريق مهول داخل سيارة خفيفة من نوع ''كليو'' لأسباب تبقى مجهولة.

"شوف تيفي"

شهد شارع الزرقطوني بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه الخميس، اندلاع حريق مهول داخل سيارة خفيفة من نوع "كليو" لأسباب تبقى مجهولة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، حلت بالشارع المذكور، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة بعد المعاينة، بينما تكلف أفراد الوقاية المدينة بإخماد ألسنة النيران.

وأضاف المصدر ذاته أن السيارة تفحمت بالكامل، وقد تم نقل صاحبها على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي الإسعافات اللازمة نظرا لإصابته بحروق متفاوتة الخطورة.