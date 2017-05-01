حصري ..تفاصيل صادمة حول جريمة قتل صحافي لاماب.. وهاكيفاش لقاوه مقتول ﻿

في جديد جريمة قتل المصور الصحافي التابع لوكالة المغرب العربي للأنباء ''لاماب''، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن شقيقة الضحية، أبلغت إدارة ''لاماب'' بانقطاع الأخبار عنه طلية يومين

"شوف تيفي"

في جديد جريمة قتل المصور الصحافي التابع لوكالة المغرب العربي للأنباء "لاماب"، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن شقيقة الضحية، أبلغت إدارة "لاماب" بانقطاع الأخبار عنه طلية يومين وهو الأمر الذي أكدته لها الوكالة بعد تغيبه عن العمل، قبل أن تقوم بتنسيق مع المصالح الأمينة بدخول شقته بتمارة، حيث عثر عليه جثة هامدة غارقا في دمائه.

وأوضح المصدر ذاته أن الزميل المصور الصحافي البالغ من العمر قيد حياته أكثر من 50 سنة، والذي كان يعيش بشقته بمدينة تمارة وحيدا، عُثر عليه بغرفة نومه وبالتحديد في سريره جثة هامدة وهو عاري يرتدي فقط ملابسه الداخلية.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية، كان مكبلا ، وتظهر عليه مجموعة من الإصابات على مستوى الرأس، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة وللكشف أيضا عن هوية المتورط أو المتورطين.