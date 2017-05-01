سائق سيارة ينجو من الموت بأعجوبة بعد انقلاب سيارته ضواحي فاس ﻿

شهدت جماعة ''عين الشقف'' ضواحي ''مولاي يعقوب'' القريب من مدينة فاس مساء أمس الأربعاء حادثة سير خطير بعد انقلاب سيارة خفيفة متسببة في إصابات و خسائر مادية لسيارة أخرى.

شوف تيفي



شهدت جماعة "عين الشقف" ضواحي "مولاي يعقوب" القريب من مدينة فاس مساء أمس الأربعاء حادثة سير خطير بعد انقلاب سيارة خفيفة متسببة في إصابات و خسائر مادية لسيارة أخرى.

و أضافت مصادر "شوف تيفي" أن الحادث الذي وقع بأحد المدارات, سببه الرئيسي غياب علامات التشويرالطرقي بالجماعة المذكورة , حيث أشارت المصادر أن المدار الموجود بالجماعة غير واضح للسيارات ولا تسبقه اي علامة تشوير مما كان سببا رئيسيا في حدوث عدد من الحوادث الخطيرة بالمدار السالف الذكر.

و أردفت المصادر أن الحادت خلف خسائر مادية و إصابة السائق الذي نقل على عجل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية ,في حين حل بعين المكان, عدد من رجال الدرك لمعاينة الحادث , وفتح تحقيق شامل لتحديد ظروفه وملابساته .