اقبال ضعيف على الإنتخابات الجزائرية و أخبار عن إدلاء ''بوتفليقة'' بصوته دون بث الصور ﻿

شوف تيفي : ف.ع
لا زالت عميلة المشاركة في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر التي إنطلقت في حدود الساعة الثامنة صباحا على أن تنتهي في الساعة السابعة مساء صباح اليوم , لإختيار 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني تشهد إقبالا ضعيفا الى حدود منتصف النهار .
و كانت نسبة الإقبال و المشاركة في الإنتخابات التشريعية, قد بلغت 4.13 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا حسب ما أعلن عنه وزير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي اليوم الخميس.
و كانت وسائل إعلام جزائرية قد أكدت أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أدلى بصوته صباح اليوم بمدرسة البشير الإبراهيي في الأبيار بالجزائر العاصمة , لكن التلفزيون لم يبث الى حدود الساعة أية صور لهذا النشاط الإنتخابي .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.