اقبال ضعيف على الإنتخابات الجزائرية و أخبار عن إدلاء ''بوتفليقة'' بصوته دون بث الصور ﻿

لا زالت عميلة المشاركة في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر التي إنطلقت في حدود الساعة الثامنة صباحا على أن تنتهي في الساعة السابعة مساء صباح اليوم , لإختيار 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني تشهد

شوف تيفي : ف.ع

لا زالت عميلة المشاركة في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر التي إنطلقت في حدود الساعة الثامنة صباحا على أن تنتهي في الساعة السابعة مساء صباح اليوم , لإختيار 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني تشهد إقبالا ضعيفا الى حدود منتصف النهار .

و كانت نسبة الإقبال و المشاركة في الإنتخابات التشريعية, قد بلغت 4.13 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا حسب ما أعلن عنه وزير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي اليوم الخميس.

و كانت وسائل إعلام جزائرية قد أكدت أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أدلى بصوته صباح اليوم بمدرسة البشير الإبراهيي في الأبيار بالجزائر العاصمة , لكن التلفزيون لم يبث الى حدود الساعة أية صور لهذا النشاط الإنتخابي .

