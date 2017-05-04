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اقبال ضعيف على الإنتخابات الجزائرية و أخبار عن إدلاء ''بوتفليقة'' بصوته دون بث الصور

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 13:21 اقبال ضعيف على الإنتخابات الجزائرية و أخبار عن إدلاء بوتفليقة بصوته دون بث الصور | دولي
اقبال ضعيف على الإنتخابات الجزائرية و أخبار عن إدلاء ''بوتفليقة'' بصوته دون بث الصور
لا زالت عميلة المشاركة في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر التي إنطلقت في حدود الساعة الثامنة صباحا على أن تنتهي في الساعة السابعة مساء صباح اليوم , لإختيار 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني تشهد

شوف تيفي : ف.ع

لا زالت عميلة المشاركة في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر التي إنطلقت في حدود الساعة الثامنة صباحا على أن تنتهي في الساعة السابعة مساء صباح اليوم , لإختيار 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني تشهد إقبالا ضعيفا الى حدود منتصف النهار .

و كانت نسبة الإقبال و المشاركة في الإنتخابات التشريعية, قد بلغت 4.13 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا حسب ما أعلن عنه وزير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي اليوم الخميس.

و كانت وسائل إعلام جزائرية قد أكدت أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أدلى بصوته صباح اليوم بمدرسة البشير الإبراهيي في الأبيار بالجزائر العاصمة , لكن التلفزيون لم يبث الى حدود الساعة أية صور لهذا النشاط الإنتخابي .

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اقبال ضعيف على الإنتخابات الجزائرية و أخبار عن إدلاء بوتفليقة بصوته دون بث الصور

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