عاجل: لليوم الثاني على التوالي..الواتساب يتوقف عن العمل ﻿

كشفت شركة ''واتساب'' أنه من المحتمل أن يتوقف التطبيق عن العمل لبضع دقائق اليوم الخميس بسبب صيانة في عطل ''السيرفر'' حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

شوف تيفي:



كشفت شركة "واتساب" أنه من المحتمل أن يتوقف التطبيق عن العمل لبضع دقائق اليوم الخميس بسبب صيانة في عطل "السيرفر" حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.



و قد وجهت الشركة الرائدة في التراسل الفوري عبر الهواتف،من جديد اعتذارها لجميع مستخدميها بعد عطل مفاجئ في أنحاء العالم استمر لنحو ساعتين يوم أمس الأربعاء.



وجاء توقف الواتساب عن العمل بالتزامن مع وصول عدد مستخدمي الفايسبوك إلى مليار مشترك.