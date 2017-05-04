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مؤلم وبالصور..انقلاب آلة حصاد يتسبب في فاجعة حقيقية ضواحي بنسليمان..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 13:13 مؤلم وبالصور..انقلاب آلة حصاد يتسبب في فاجعة حقيقية ضواحي بنسليمان..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور..انقلاب آلة حصاد يتسبب في فاجعة حقيقية ضواحي بنسليمان..وهذا عدد القتلى
شهد دوار الزكارنة بجماعة أحلاف ضواحي بنسليمان، بداية الأسبوع الجاري، فاجعة حقيقية، راح ضحيتها فلاحان، عقب انقلاب آلة حصاد كانا على متنها خلال توجههما إلى إحدى الحقول.

"شوف تيفي":

شهد دوار الزكارنة بجماعة أحلاف ضواحي بنسليمان، بداية الأسبوع الجاري، فاجعة حقيقية، راح ضحيتها فلاحان، عقب انقلاب آلة حصاد كانا على متنها خلال توجههما إلى إحدى الحقول.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن آلة الحصاد، انقلبت بمنحدر خطير، ما تسبب في وفاة فلاحين على الفور، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكد المصدر ذاته أن أجواء من الحزن عمت الدوار المذكور بعد وفاة الفلاحين اللذين تم دفنهما بأحد المقابر ، بينما فتحت السلطات المحلية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

بنسليمان

بنسليمان

بنسليمان

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ضوتاحي بنسليمان آلى الحصاد العلاجات الضرورية

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