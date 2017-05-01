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عاجل وحصري.. فضيحة تهز برنامج ماستر شاف''...الفائز باللقب يُفجرها:'' ما بغاوش يعطيوني 40 ميلون اللي ربحت

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 12:52 عاجل وحصري.. فضيحة تهز برنامج ماستر شاف...الفائز باللقب يُفجرها: ما بغاوش يعطيوني 40 ميلون اللي ربحت | مجتمع
عاجل وحصري.. فضيحة تهز برنامج ماستر شاف''...الفائز باللقب يُفجرها:'' ما بغاوش يعطيوني 40 ميلون اللي ربحت
كشف عبد الأحد المرزوقي الفائر ببرنامج ماستر شاف في نسخته الماضية، في اتصال له مع''شوف تيفي'' اليوم الخميس، أن شركة الانتاج ''med prod''، رفضت منحه مبلغ 40 مليون قيمة الجائزة التي تَحصل عليها نظير فوزه

"شوف تيفي"

كشف عبد الأحد المرزوقي الفائر ببرنامج ماستر شاف في نسخته الماضية، في اتصال له مع"شوف تيفي" اليوم الخميس، أن شركة الانتاج "med prod"، رفضت منحه مبلغ 40 مليون قيمة الجائزة التي تَحصل عليها نظير فوزه بالبرنامج

وقال عبد الأحد في كشفه عن معطيات تأخر منحه قيمة الجائزة، إنه ربط الاتصال بالشركة المذكورة لأسابيع طويلة إلا أنه كان يتلقى الوعود فقط، مشيرا إلى أنه اضطر إلى ربط الاتصال بمديرة الشركة التي أكدت منحه المبلغ المالي في ظرف يومين.

وأوضح عبد الأحد أنه تفحص حسابه أمس الأربعاء واليوم الخميس لكنه لم يعثر على المبلغ المالي، مؤكدا وجود عقد مبرم مع الشركة يلزمها بدفع هذا المبلغ إليه.
وتمنى الفائز في برنامج الطبخ الذي يبث على قناة "دوزيم" أن يحصل على 40 مليون التي يحتاجها بسرعة لإكمال مشروعه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شركة الانتاج المبلغ المالي الجائزة ماستر شاف

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