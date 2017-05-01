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عاجل.. انفجار يهز سوقا أسبوعيا بمريرت ضواحي خنيفرة.. وهذه هي التفاصيل المروعة

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 12:09 عاجل.. انفجار يهز سوقا أسبوعيا بمريرت ضواحي خنيفرة.. وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق
عاجل.. انفجار يهز سوقا أسبوعيا بمريرت ضواحي خنيفرة.. وهذه هي التفاصيل المروعة
علمت ''شوف تيفي'' أن السوق الأسبوعي ''الخميس'' لمدينة مريرت ضواحي خنيفرة، شهد حوالي الساعة الخامسة صباحا، حادثا خطيرا، عقب انفجار قنينة غاز بأحد المحلات التجارية الصفيحية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن السوق الأسبوعي "الخميس" لمدينة مريرت ضواحي خنيفرة، شهد حوالي الساعة الخامسة صباحا، حادثا خطيرا، عقب انفجار قنينة غاز بأحد المحلات التجارية الصفيحية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيدة كانت تقوم بمحاولة إشعال "فتيل" القنينة من أجل استخدامها في الإنارة ، قبل أن تتفاجأ باندلاع النيران وانفجار القنينة، وبالتالي انشار النيران في بعض المحلات التجارية الصفيحية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المحلات الصفيحية المشكلة من "البلاستيك" تفحمت بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أن مصالح الوقاية المدينة، وصلت على وجه السرعة إلى مكان الحادث واستطاعت إخماد النيران قبل وقوع انفجارات أخرى بسبب وجود العشرات من قنينات الغاز بباقي المحلات التجارية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الوقاية المدنية ضواحي خنيفرة مريرت قنينات الغاز المحلات التجارية النيران

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