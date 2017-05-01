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عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر بالموازاة مع الانتخابات التشريعية+تفاصيل خطيرة

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 11:53 عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر بالموازاة مع الانتخابات التشريعية+تفاصيل خطيرة | دولي
عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر بالموازاة مع الانتخابات التشريعية+تفاصيل خطيرة
كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الخميس، أن ولاية البويرة بالجزائر، عرفت أحداث شعب خطيرة ، حيث قام مواطنون بقطع الطرقات المؤدية لمكاتب الإقتراع، وذلك بوضع الصخور ومنع مرور الراغبين في

"شوف تيفي":

كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الخميس، أن ولاية البويرة بالجزائر، عرفت أحداث شعب خطيرة ، حيث قام مواطنون بقطع الطرقات المؤدية لمكاتب الإقتراع، وذلك بوضع الصخور ومنع مرور الراغبين في المشاركة بالانتخابات التشريعية.

ونشر موقع "البلاد" الجزائري، مقطع فيديو، يوثق أحداث الشغب التي شهدتها ولاية البويرة، ما جعل آلاف النشطاء الجزائريين يتفاعلون بكثافة، مؤكدين مقاطعتهم لهذه الانتخابات ورفضهم التام المشاركة في ما اعتبره الجميع "جريمة في حق الشعب".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ولاية البويرة الانتخابات التشريعية الصخور الشعب الصخور الجزائريين

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