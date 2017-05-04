عاجل.. نايضة في سيدي مومن بالبيضاء واستفار أمني كبير للقوات العمومية.. وها شنو واقع+صور ﻿

يعرف دوار ''عبد الله'' بشارع لاكوطا بسيدي مومن القديم بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الخميس، تواجدا أمنيا كثيفا للقوات العمومية التي تراقب عملية هدم مجموعة من ''البراريك''.

"شوف تيفي"

يعرف دوار "عبد الله" بشارع لاكوطا بسيدي مومن القديم بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الخميس، تواجدا أمنيا كثيفا للقوات العمومية التي تراقب عملية هدم مجموعة من "البراريك".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن العديد من ساكنة هذه المنازل الصفيحية، هددوا بالانتحار في حال الشروع في عملية الهدم، موضحا أن مصالح الوقاية المدينة مرفوقة بالسلطات المحلية حلت بدورها لعين المكان من أجل تقديم يد المساعدة والتفاوض مع المحتجين.

وأكد المصدر ذاته أن عملية الهدم قانونية، وقد جاءت بعد حكم قضائي وهو الأمر الذي رفضت ساكنة المنازل الصفيحية الاستجابة له، مبررين موقفهم هذا بأن التشرد سيكون مصير العديد من العائلات في حال تنفيذ عمليات الهدم.