 وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم | ثقافة و فنون

وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم

سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات | دولي

سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار | دولي

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار

عاجل.. هذا هو جديد مول الشكارة المعتقل | مجتمع

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

كباري يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش | مجتمع

''كباري'' يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش

مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم | نت 2.0

مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك | نت 2.0

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان | دولي

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان

عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 11:00 وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم | ثقافة و فنون
وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم
كشف عصام بلاليوي المعروف بـ''وشمة''، تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص قضية صديقه سعد المجرد والذي كان يعمل كمدير لأعماله.

"شوف تيفي"

كشف عصام بلاليوي المعروف بـ"وشمة"، تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص قضية صديقه سعد المجرد والذي كان يعمل كمدير لأعماله.

وتشبت "وشمة" في حوار أجرته معه الزميلة"نورا الفواري" بيومية الصباح، ببراءة صديقه سعد المجرد من تهمة الاغتصاب المنسوبة إليه، مؤكدا معرفته عن قرب بـ "المعلم" وبأخلاقه، مؤكدا أن المجرد سيخرج من قضيته متنصرا بحصوله على البراءة قائلا " أعرف أخلاق سعد وتربيته، عارفو ما يديرش هاد الشي ، هناك العديد من الأمور أثبتت أنني على حق من بينها تقرير البصمة الجينية والشهادة الطبية للفتاة التي لم تكن تتجاوز يومين".

وأوضح "وشمة" أن القضاء الفرنسي له طريقته في الاشتغال وقد يلجأ إلى التحقيق ستة أشهر أو أكثر مع المتهم، مشيرا إلى أن هذا القضاء يؤمن بشكل كبير بالتحقيقات وهو أمر لن يتم الاهتمام به لأن براءة المجرد واضحة ولا يمكن له أن يشكك فيها وفي أخلاق "المعلم".

وأشار مدير أعمال المجرد سابقا أن فرحته كانت كبيرة بلقائه المجرد بعد مغادرته السجن، وكان متشوقا لرؤيته، مشيرا إلى أن المجرد عاش محنة حقيقة أثناء السجن قائلا "اللي داز عليه ماشي ساهل" لأنه حساس جدا لكنه قوي، وقد ساهم حب "الفانز" وتضامن المغاربة معه في تقويته، خاصة أن جمهوره من الصحراء وتايلند وأستراليا اتصلوا لسؤالعنه.

وفي رده عن سؤال بخصوص توثر علاقته بـ "نزهة الركراكري وزالدة المجرد، أكد "وشمة" أن الأمر مجرد إشاعة ولا اساس له من الصحة فمنذ بداية أزمة سعد، كان على اتصال مع عائلته وكان الوسيلة الوحيدة لإيصال رسائل إلى جماهيره، مؤكدا في الوقت ذاته قيامه بزيارة نزهة الركراكي بباريس لأنها تعتبر مثل والدته وتستشيره في كل ما يقع ويحدث.

واستغل "وشمة" الفرصة ليؤكد استعداده الكامل للوقوف إلى جانب صديقه سعد المجرد الذي عاشا سويا في شقة واحدة مدة طويلة بعد أن تعرفا على بعضهما في سنة 2011، قائلا "أنا كنطير وغا نبقى نطير لأن سعد صديقي ولا يستطيع الدفاع عن نفسه لذلك سأتولى أنا هذه المهمة".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السجن الزميلة سعد المجرد الشهادة الطبية البراءة الصحراء التحقيقات أزمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصورة.. البشير عبدو والد سعد المجرد يستعد لإطلاق هذه المفاجأة السارة من فرنسا | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. البشير عبدو والد سعد المجرد يستعد لإطلاق هذه المفاجأة السارة من فرنسا

بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة ! | ثقافة و فنون

بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة !

انفراد ..عائلة الصنهاجي تخرج عن صمتها و تلجأ للقضاء في قضية ابنها | ثقافة و فنون

انفراد ..عائلة الصنهاجي تخرج عن صمتها و تلجأ للقضاء في قضية ابنها

بالفيديو | حوریة مشاركة للاة العروسة : راجلی ماشی مسخوط... ومكانش عندو النقط بحال طانطان.. شوفو الراجل شنو جاوبها ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | حوریة مشاركة للاة العروسة : راجلی ماشی مسخوط... ومكانش عندو النقط بحال طانطان.. شوفو الراجل شنو جاوبها !

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:ساكنة شيشاوة في تصريحات صادمة تكشف حقائق خطيرة بخصوص الضيعة ديال الدلاح لي مرضات الكبير و الصغير برائحة الغائط | بــووز
منذ 7 دقائق

بالفيديو:ساكنة شيشاوة في تصريحات صادمة تكشف حقائق خطيرة بخصوص الضيعة ديال الدلاح لي مرضات الكبير و الصغير برائحة الغائط

بالفيديو.. غرائب زعيم كوريا الشمالية | قنوات أخرى

بالفيديو.. غرائب زعيم كوريا الشمالية

منين حصلت راجلي كيخوني مع جارتنا..خدا ليا وليداتي وهَربهم عليا وأنا مريضة بالسرطان..نداء مؤثر للملك محمد السادس | بــووز

منين حصلت راجلي كيخوني مع جارتنا..خدا ليا وليداتي وهَربهم عليا وأنا مريضة بالسرطان..نداء مؤثر للملك محمد السادس

الحرب تشتعل من جديد بين الطاكسيات وشركة Uber .. بغينا المسؤولين يديرو لينا حل | بــووز

الحرب تشتعل من جديد بين الطاكسيات وشركة '' Uber '' .. بغينا المسؤولين يديرو لينا حل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم | ثقافة و فنون
منذ 29 دقيقة

وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم

سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات | دولي

سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار | دولي

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار

عاجل.. هذا هو جديد مول الشكارة المعتقل | مجتمع

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.