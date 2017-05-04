سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات ﻿

في ظل الخوف والتوجس الكبير الذي يعيشه النظام الجزائري من عزوف المواطنين على الذهاب لصناديق الإقتراع للإنتخابات التشريعية التي إنطلقت صبيحة اليوم في جميع تراب الجمهورية، أبدع نظام عبد العزيز

شوف تيفي



في ظل الخوف والتوجس الكبير الذي يعيشه النظام الجزائري من عزوف المواطنين على الذهاب لصناديق الإقتراع للإنتخابات التشريعية التي إنطلقت صبيحة اليوم في جميع تراب الجمهورية، أبدع نظام عبد العزيز بوتفليقة "رشوة إنتخابية" لتشجيع الجزائريين للتصويت على البرلمانيين الذين سينتخبون رئيسا جديدا للجزائر سنة 2018.



ورغم تأكيد منظمات دولية وجزائرية عن عزم الجزائريين مقاطعة الإنتخابات، نظرا لعدم ثقتهم في النظام الحاكم، ومعرفتهم المسبقة بكون الإنتخابات ليست سوى مسرحية يتحكم قادة الجيش في نهايتها، أبدعت شركة الإتصالات الجزائرية "ساو"، تحفيزا غير مسبوق في العالم، حيث عرضت شركة الإتصالات إشتراكا مجانيا في الأنترنت لمدة ثلاثة أشهر لكل شخص يقدم بطاقة الناخب مؤشر عليها بأنه أدى دوره في التصويت.



ويتداول الجزائريون داخل شبكة التواصل الإجتماعي في الجزائر بسخرية كبيرة العرض المغري و "الرشوة الإنتخابية" الذي عرضته شركة إتصالات الجزائر لتحفييز الجزائريين على التصويت في إنتخابات اليوم.



ووصل الحد بالمسؤولين الجزائريين إلى إستعمال كافة الأساليب سواء المشروعة أو الممنوعة بطرق إحتيالية، وسط إحتقان كبير بين الشعب الجزائري الذي مل سياسة "القطيع" والتفقير التي ينهجها قادة الجيش و"الرجل المريض" عبد العزيز بوتفليقة.