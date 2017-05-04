 سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم | ثقافة و فنون

وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم

سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات | دولي

سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار | دولي

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار

عاجل.. هذا هو جديد مول الشكارة المعتقل | مجتمع

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

كباري يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش | مجتمع

''كباري'' يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش

مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم | نت 2.0

مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك | نت 2.0

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان | دولي

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان

عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 10:51 سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات | دولي
سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات
في ظل الخوف والتوجس الكبير الذي يعيشه النظام الجزائري من عزوف المواطنين على الذهاب لصناديق الإقتراع للإنتخابات التشريعية التي إنطلقت صبيحة اليوم في جميع تراب الجمهورية، أبدع نظام عبد العزيز

شوف تيفي

في ظل الخوف والتوجس الكبير الذي يعيشه النظام الجزائري من عزوف المواطنين على الذهاب لصناديق الإقتراع للإنتخابات التشريعية التي إنطلقت صبيحة اليوم في جميع تراب الجمهورية، أبدع نظام عبد العزيز بوتفليقة "رشوة إنتخابية" لتشجيع الجزائريين للتصويت على البرلمانيين الذين سينتخبون رئيسا جديدا للجزائر سنة 2018.

ورغم تأكيد منظمات دولية وجزائرية عن عزم الجزائريين مقاطعة الإنتخابات، نظرا لعدم ثقتهم في النظام الحاكم، ومعرفتهم المسبقة بكون الإنتخابات ليست سوى مسرحية يتحكم قادة الجيش في نهايتها، أبدعت شركة الإتصالات الجزائرية "ساو"، تحفيزا غير مسبوق في العالم، حيث عرضت شركة الإتصالات إشتراكا مجانيا في الأنترنت لمدة ثلاثة أشهر لكل شخص يقدم بطاقة الناخب مؤشر عليها بأنه أدى دوره في التصويت.

ويتداول الجزائريون داخل شبكة التواصل الإجتماعي في الجزائر بسخرية كبيرة العرض المغري و "الرشوة الإنتخابية" الذي عرضته شركة إتصالات الجزائر لتحفييز الجزائريين على التصويت في إنتخابات اليوم.

ووصل الحد بالمسؤولين الجزائريين إلى إستعمال كافة الأساليب سواء المشروعة أو الممنوعة بطرق إحتيالية، وسط إحتقان كبير بين الشعب الجزائري الذي مل سياسة "القطيع" والتفقير التي ينهجها قادة الجيش و"الرجل المريض" عبد العزيز بوتفليقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الجزائر الشعب الإحتقان الكبير الجيش الإتصالات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار | دولي

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان | دولي

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان

عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة تلفزيونية | دولي

عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة تلفزيونية

عاجل.. وفاة أمير سعودي.. وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. وفاة أمير سعودي.. وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:ساكنة شيشاوة في تصريحات صادمة تكشف حقائق خطيرة بخصوص الضيعة ديال الدلاح لي مرضات الكبير و الصغير برائحة الغائط | بــووز
منذ 12 دقيقة

بالفيديو:ساكنة شيشاوة في تصريحات صادمة تكشف حقائق خطيرة بخصوص الضيعة ديال الدلاح لي مرضات الكبير و الصغير برائحة الغائط

بالفيديو.. غرائب زعيم كوريا الشمالية | قنوات أخرى

بالفيديو.. غرائب زعيم كوريا الشمالية

منين حصلت راجلي كيخوني مع جارتنا..خدا ليا وليداتي وهَربهم عليا وأنا مريضة بالسرطان..نداء مؤثر للملك محمد السادس | بــووز

منين حصلت راجلي كيخوني مع جارتنا..خدا ليا وليداتي وهَربهم عليا وأنا مريضة بالسرطان..نداء مؤثر للملك محمد السادس

الحرب تشتعل من جديد بين الطاكسيات وشركة Uber .. بغينا المسؤولين يديرو لينا حل | بــووز

الحرب تشتعل من جديد بين الطاكسيات وشركة '' Uber '' .. بغينا المسؤولين يديرو لينا حل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم | ثقافة و فنون
منذ 34 دقيقة

وأخيرا: مدير أعمال المجرد يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة بخصوص براءة المعلم

سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات | دولي

سابقة وبالصورة.. بوتفليقة يقدم رشوة للجزائريين لتحفيزهم على التصويت في الإنتخابات

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار | دولي

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار

عاجل.. هذا هو جديد مول الشكارة المعتقل | مجتمع

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.