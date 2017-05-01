خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار ﻿

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-أطلق مسلحون مرافقون لموكب نور فارح المدقق العام الصومالي أمس الأربعاء, النار على موكب عباس عبد الله وزير التعمير والأشغال العامة الصومالي , فأردوه قتيلا .
ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الشرطة الصومالية " إن الحادث وقع بالقرب من نقطة تفتيش قريبة من قصر الرئاسة الصومالي.
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وأضاف المتحدث أن سيارة وزير التعمير كانت تسير خلف سيارة المدقق العام , وعندما اقتربت منها قام الحرس المرافق للمدقق العام بإطلاق الرصاص على سيارة الوزير مما دفع حراسه إلى الرد عليهم ومصرع وزير الأشغال فيما نجا وزير اخر كان مرافقا له لم يكشف عن هويته من الحادث.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير القتيل عاش فترة طويلة كلاجىء في كينيا ويعتبر أصغر أعضاء الحكومة الصومالية الجديد
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