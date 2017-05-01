 خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار | دولي

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار

عاجل.. هذا هو جديد مول الشكارة المعتقل | مجتمع

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

كباري يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش | مجتمع

''كباري'' يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش

مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم | نت 2.0

مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك | نت 2.0

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان | دولي

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان

عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة

عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة تلفزيونية | دولي

عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة

عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه | مجتمع

عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 10:33 خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار | دولي
خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار
-أطلق مسلحون مرافقون لموكب نور فارح المدقق العام الصومالي أمس الأربعاء, النار على موكب عباس عبد الله وزير التعمير والأشغال العامة الصومالي , فأردوه قتيلا .

شوف تيفي:

-أطلق مسلحون مرافقون لموكب نور فارح المدقق العام الصومالي أمس الأربعاء, النار على موكب عباس عبد الله وزير التعمير والأشغال العامة الصومالي , فأردوه قتيلا .

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الشرطة الصومالية " إن الحادث وقع بالقرب من نقطة تفتيش قريبة من قصر الرئاسة الصومالي.
".
وأضاف المتحدث أن سيارة وزير التعمير كانت تسير خلف سيارة المدقق العام , وعندما اقتربت منها قام الحرس المرافق للمدقق العام بإطلاق الرصاص على سيارة الوزير مما دفع حراسه إلى الرد عليهم ومصرع وزير الأشغال فيما نجا وزير اخر كان مرافقا له لم يكشف عن هويته من الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير القتيل عاش فترة طويلة كلاجىء في كينيا ويعتبر أصغر أعضاء الحكومة الصومالية الجديد

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصومال وزير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان | دولي

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان

عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة تلفزيونية | دولي

عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة تلفزيونية

عاجل.. وفاة أمير سعودي.. وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. وفاة أمير سعودي.. وهذه هي التفاصيل

مناظرة تلفزيونية اليوم الأربعاء تحسم في إسم الرئيس الجديد لفرنسا | دولي

مناظرة تلفزيونية اليوم الأربعاء تحسم في إسم الرئيس الجديد لفرنسا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. غرائب زعيم كوريا الشمالية | قنوات أخرى
منذ 51 دقيقة

بالفيديو.. غرائب زعيم كوريا الشمالية

منين حصلت راجلي كيخوني مع جارتنا..خدا ليا وليداتي وهَربهم عليا وأنا مريضة بالسرطان..نداء مؤثر للملك محمد السادس | بــووز

منين حصلت راجلي كيخوني مع جارتنا..خدا ليا وليداتي وهَربهم عليا وأنا مريضة بالسرطان..نداء مؤثر للملك محمد السادس

الحرب تشتعل من جديد بين الطاكسيات وشركة Uber .. بغينا المسؤولين يديرو لينا حل | بــووز

الحرب تشتعل من جديد بين الطاكسيات وشركة '' Uber '' .. بغينا المسؤولين يديرو لينا حل

الداودي لشوف تيفي:خاصنا نحاربو الفقر و البطالة فالمغرب | خارج البلاطو

الداودي لشوف تيفي:خاصنا نحاربو الفقر و البطالة فالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار | دولي
منذ 21 دقيقة

خطير: مقتل وزير في تبادل لإطلاق النار

عاجل.. هذا هو جديد مول الشكارة المعتقل | مجتمع

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

كباري يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش | مجتمع

''كباري'' يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش

مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم | نت 2.0

مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.