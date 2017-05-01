عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل ﻿

في جديد قضية البودكاست محمد بنيس، الملقب بـ ''مول الشكارة''، علمت ''شوف تيفي'' أن هذا الأخير، تواجه أمس الأربعاء، بمحكمة عين السبع بسيدة أكادير التي تقدمت بشكاية ضده اتهمته فيها بالتشهير.

"شوف تيفي"

في جديد قضية البودكاست محمد بنيس، الملقب بـ "مول الشكارة"، علمت "شوف تيفي" أن هذا الأخير، تواجه أمس الأربعاء، بمحكمة عين السبع بسيدة أكادير التي تقدمت بشكاية ضده اتهمته فيها بالتشهير.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه المواجهة التي لم تدم طويلا، كانت أمام الوكيل العام للملك، حيث تم الاستماع للطرفين للكشف عن خيوط جديدة بخصوص الاتهامات الموجهة لـ "مول الشكارة".

وأضاف المصدر ذاته أن "مول الشكارة"، تم نقله بعد نهاية المواجهة إلى دائرة أمن الحي الحسني "الدار الحمرا" من أجل تعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن "مول الشكارة" متهم بالتشهير بسيدة تقطن بمدينة أكادير، وارتكاب جرائم تندرج في إطار الحق العام ومن بينها السرقة.