''كباري'' يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أنه تم تنقيل مسؤول أمني من أكادير نحو مدينة مراكش خلال الأسبوع الجاري، بقرار مباشر من الإدارة العامة للأمن الوطني.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أنه تم تنقيل مسؤول أمني من أكادير نحو مدينة مراكش خلال الأسبوع الجاري، بقرار مباشر من الإدارة العامة للأمن الوطني.



وحسب مصادر خاصة، فتنقيل العميد الممتاز الذي اشتغل لسنوات بولاية أمن أكادير، وتقلده أصعب دائرة أمينة بمدينة الإنبعات وهي الدائرة الأمنية الخامسة، التي تحتضن كليات جامعة إبن زهر والتي تعرف صراعا مسلحا ودمويا بين الفصائل الطلابية بين الفينة والأخرى.



وأضافت ذات المصادر، أن القرار المفاجئ بتنقيل العميد، جاءت لدفع شبهات الوقوف إلى جانب أخيه الأصغر الذي يملك "كباريه" على الشريط الساحلي بالمدينة، حيث قام مؤخرا عددا من حراس الأمن الخاص بالكباريه " فيدورات" بالإعتداء بالسلاح الأبيض على بعض الأشخاص، الذين رفضوا مغادرة بوابة الكباريه.



وأفادت ذات المصادر، أن تأخر إغلاق "الكباريه" الذي يملكه أخ العميد الممتاز، دفع بتناسل إشاعات وأخبار من طرف أرباب الماخورات، بحماية العميد لأخيه، وهو مادفع بالمسؤولين الأمنيين إلى القطع مع هذه الشبهة وتنقيل العميد إلى مدينة مراكش، قريبا من مسقط رأسه بمدينة السراغنة.