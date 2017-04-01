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مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 09:26 مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم | نت 2.0
مثير..هذا ما وقع أمس في ليلة الرعب بسبب انقطاع الواتساب عن المغرب ومجموعة من دول العالم
تحت عنوان '' سقطت واتساب..ماذا حدث في ليلة الرعب''، كشف موقع سكاي نيوز عن تفاصيل مثيرة بخصوص انقطاع عمل تطبيق ''واتساب'' ليلة أمس الخميس، بالعديد من الدول بالعالم ومن بينها المغرب.

"شوف تيفي"

تحت عنوان " سقطت واتساب..ماذا حدث في ليلة الرعب"، كشف موقع سكاي نيوز عن تفاصيل مثيرة بخصوص انقطاع عمل تطبيق "واتساب" ليلة أمس الخميس، بالعديد من الدول بالعالم ومن بينها المغرب.

وأوضح الموقع المذكور بأنه في ليلة احتشدت بالأنباء والتطورات السياسية والاقتصادية وحتى الرياضية، تبين أن لا صوت يعلو على صوت "واتساب"، تلك الخدمة ذات الشعبية الهائلة التي انقطعت عن العمل ساعات، فوقف العالم على أطراف أصابعه يترقب عودتها، فقد توقف تطبيق واتساب لتبادل الرسائل على الهواتف الذكية عن العمل بعد منتصف ليل الخميس لكنه عاد إلى العمل بعد نحو ساعتين، حيث تسبب العطل المفاجئ في حرمان أكثر من مليار مستخدم من استخدام خدمة الاتصالات الأساسية بالنسبة إليهم، مما أثار شبه ثورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار ذات المصدر ذاته أن المستخدمين حاولوا الدخول إلى التطبيق، حيث أكد موقع "داون ديتيكتور" الخاص بتعقب انقطاعات الإنترنت، أنه قد تم الإبلاغ عن العطل في كل قارات العالم باستثناء "أنتاركتيكا"، وهي القارة القطبية الجنوبية، مشيرة إلى أن التوقف المفاجئ أصاب الملايين حول العالم، خاصة البلدان النامية والمناطق التي تعاني من خدمات اتصال مكلفة، حيث تعد خدمة واتساب أساسية بها.

ومن جهة أخرى فقد تفاعل آلاف النشطاء بل الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم من انقطاع عمل "الواتساب"، موضحين أن الاعتذار المقدم من شركة "فايسبوك" غير واضح وقد يتكرر هذا الانقطاع فاجأة ويضيع عليهم تواصلهم السريع والمريح .

‫شوف تيفي

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