 عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك | نت 2.0

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان | دولي

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان

عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة

عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة تلفزيونية | دولي

عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة

عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه | مجتمع

عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه

خبر سار.. الواتساب خدم عاوتاني | مجتمع

خبر سار.. الواتساب خدم عاوتاني

تزامن مع انقطاع الوتساب .. الفايسبوك يحقق إرتفاعا كبيرا في الأرباح | نت 2.0

تزامن مع انقطاع ''الوتساب'' .. ''الفايسبوك '' يحقق إرتفاعا كبيرا في الأرباح

عاجل: أول رد لشركة الـواتساب بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن | مجتمع

عاجل: أول رد لشركة الـ''واتساب'' بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن

عاجل.. هذا هو سبب انقطاع خدمة الوتساب في المغرب و العالم | مجتمع

عاجل.. هذا هو سبب انقطاع خدمة '' الوتساب'' في المغرب و العالم

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 09:17 عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك | نت 2.0
عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك
كشفت شركة موقع ''فيسبوك'' للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، عن عزمها تعيين 3 آلاف موظف إضافي لمراقبة المحتويات والمنشورات التي تحتوي على مشاهد عنف وقتل على الموقع.

"شوف تيفي"

كشفت شركة موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، عن عزمها تعيين 3 آلاف موظف إضافي لمراقبة المحتويات والمنشورات التي تحتوي على مشاهد عنف وقتل على الموقع.

وحسب مجموعة من الوكالات العالمية فقد جاء ذلك في رسالة نشرها مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

وأشار زوكربيرغ إلى أن هذا العدد يشكل زيادة على 4 آلاف و500 موظف، تم تعيينهم مسبقا من قبل الشركة لنفس الغرض، ليصبح مجموعهم 7 آلاف و500.

وأوضح مخترع الموقع الأزرق في رسالته أن عملية التوظيف ستتم خلال العام المقبل، وأن ذلك جاء استجابة للحاجة إلى مراجعة ملايين التقارير التي تصل أسبوعيا بشأن محتويات تخالف معايير استخدام الموقع، مضيفا"خلال الأسابيع القليلة الماضية، رأينا أشخاصا يضرون بأنفسهم وبالآخرين على الفيسبوك، سواء كان ذلك عبر التصوير بالبث الحي أو في مقاطع فيديو مصورة مسبقا".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفايسبوك العنف المنشورات التصوير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تزامن مع انقطاع الوتساب .. الفايسبوك يحقق إرتفاعا كبيرا في الأرباح | نت 2.0

تزامن مع انقطاع ''الوتساب'' .. ''الفايسبوك '' يحقق إرتفاعا كبيرا في الأرباح

خطير..الحزن يُخيّم على شركة سامسونغ يوم عيد الشغل بعد وفاة 6 من عمالها | نت 2.0

خطير..الحزن يُخيّم على شركة سامسونغ يوم عيد الشغل بعد وفاة 6 من عمالها

صورة مسربة..آبل تعد مستخدميها بمفاجآة سارة تخص أيفون 8 | نت 2.0

صورة مسربة..آبل تعد مستخدميها بمفاجآة سارة تخص ''أيفون 8''

وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم | نت 2.0

وفاة مخترع أول حاسوب شخصي في العالم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. غرائب زعيم كوريا الشمالية | قنوات أخرى
منذ 16 دقيقة

بالفيديو.. غرائب زعيم كوريا الشمالية

منين حصلت راجلي كيخوني مع جارتنا..خدا ليا وليداتي وهَربهم عليا وأنا مريضة بالسرطان..نداء مؤثر للملك محمد السادس | بــووز

منين حصلت راجلي كيخوني مع جارتنا..خدا ليا وليداتي وهَربهم عليا وأنا مريضة بالسرطان..نداء مؤثر للملك محمد السادس

الحرب تشتعل من جديد بين الطاكسيات وشركة Uber .. بغينا المسؤولين يديرو لينا حل | بــووز

الحرب تشتعل من جديد بين الطاكسيات وشركة '' Uber '' .. بغينا المسؤولين يديرو لينا حل

الداودي لشوف تيفي:خاصنا نحاربو الفقر و البطالة فالمغرب | خارج البلاطو

الداودي لشوف تيفي:خاصنا نحاربو الفقر و البطالة فالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك | نت 2.0
منذ 2 دقائق

عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان | دولي

عاجل:نايضة قرطاس فميريكان

عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة

عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة تلفزيونية | دولي

عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.