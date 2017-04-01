عاجل ومثير.. هذا ما قرره موقع الفايسبوك ﻿

كشفت شركة موقع ''فيسبوك'' للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، عن عزمها تعيين 3 آلاف موظف إضافي لمراقبة المحتويات والمنشورات التي تحتوي على مشاهد عنف وقتل على الموقع.

"شوف تيفي"

كشفت شركة موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، عن عزمها تعيين 3 آلاف موظف إضافي لمراقبة المحتويات والمنشورات التي تحتوي على مشاهد عنف وقتل على الموقع.

وحسب مجموعة من الوكالات العالمية فقد جاء ذلك في رسالة نشرها مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

وأشار زوكربيرغ إلى أن هذا العدد يشكل زيادة على 4 آلاف و500 موظف، تم تعيينهم مسبقا من قبل الشركة لنفس الغرض، ليصبح مجموعهم 7 آلاف و500.

وأوضح مخترع الموقع الأزرق في رسالته أن عملية التوظيف ستتم خلال العام المقبل، وأن ذلك جاء استجابة للحاجة إلى مراجعة ملايين التقارير التي تصل أسبوعيا بشأن محتويات تخالف معايير استخدام الموقع، مضيفا"خلال الأسابيع القليلة الماضية، رأينا أشخاصا يضرون بأنفسهم وبالآخرين على الفيسبوك، سواء كان ذلك عبر التصوير بالبث الحي أو في مقاطع فيديو مصورة مسبقا".