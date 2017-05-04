 عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة ﻿
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عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 00:48 عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة المصور الصحفي السحيمي،الذي عثر عليه مقتولا مساء يومه الأربعاء داخل شقته بشارع محمد الخامس بمدينة تمارة.

شوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي" على صورة المصور الصحفي السحيمي،الذي عثر عليه مقتولا مساء يومه الأربعاء داخل شقته بشارع محمد الخامس بمدينة تمارة.

و حسب معلومات حصلت عليها"شوف تيفي"،عثر على مصور وكالة المغرب العربي للأنباء،مدرجا في دمائه مكبل اليدين فوق سريره كما عمد الشخص المفترض الذي عنفه إلى تهشيم و جهه و رأسه في مشهد مروع مما يعزز فرضية القتل .

و كانت عائلة الهالك قد عثرت على جثة الضحية داخل منزله مهشم الرأس مدرجا في دمائه بعد أن فقدت به الإتصال مدة يومين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الصحفي المصور شوف تيفي وكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي

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