عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة ﻿

شوف تيفي:
حصلت "شوف تيفي" على صورة المصور الصحفي السحيمي،الذي عثر عليه مقتولا مساء يومه الأربعاء داخل شقته بشارع محمد الخامس بمدينة تمارة.
و حسب معلومات حصلت عليها"شوف تيفي"،عثر على مصور وكالة المغرب العربي للأنباء،مدرجا في دمائه مكبل اليدين فوق سريره كما عمد الشخص المفترض الذي عنفه إلى تهشيم و جهه و رأسه في مشهد مروع مما يعزز فرضية القتل .
و كانت عائلة الهالك قد عثرت على جثة الضحية داخل منزله مهشم الرأس مدرجا في دمائه بعد أن فقدت به الإتصال مدة يومين.
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