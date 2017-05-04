عاجل و بالصورة..هذا هو المُصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بتمارة..تفاصيل مثيرة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة المصور الصحفي السحيمي،الذي عثر عليه مقتولا مساء يومه الأربعاء داخل شقته بشارع محمد الخامس بمدينة تمارة.

شوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي" على صورة المصور الصحفي السحيمي،الذي عثر عليه مقتولا مساء يومه الأربعاء داخل شقته بشارع محمد الخامس بمدينة تمارة.

و حسب معلومات حصلت عليها"شوف تيفي"،عثر على مصور وكالة المغرب العربي للأنباء،مدرجا في دمائه مكبل اليدين فوق سريره كما عمد الشخص المفترض الذي عنفه إلى تهشيم و جهه و رأسه في مشهد مروع مما يعزز فرضية القتل .

و كانت عائلة الهالك قد عثرت على جثة الضحية داخل منزله مهشم الرأس مدرجا في دمائه بعد أن فقدت به الإتصال مدة يومين.