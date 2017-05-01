عاجل:قبل الحسم..المرشحان للرئاسيات الفرنسية ماكرون و لوبين يتبادلان الاتهامات في مناظرة تلفزيونية ﻿

انتقدت الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان منافسها المنتمي لتيار الوسط فيانتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون ووصفته بأنه ''مصرفي متكلف'' يمثل جنون العولمة حين التقى الاثنان في مناظرة

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انتقدت الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان منافسها المنتمي لتيار الوسط فيانتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون ووصفته بأنه "مصرفي متكلف" يمثل جنون العولمة حين التقى الاثنان في مناظرة تلفزيونية مهمة اليوم الأربعاء قبل الجولة الثانية من الانتخابات.

وقالت لوبان "ماكرون هو مرشح العولمة... وكل هذا بتوجيه من السيد (الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند".

وبعد أن هاجمته لوبان لعدم منعه بيع شركات فرنسية كبرى لشركات أجنبية قال ماكرون إنها لم تستعد كما يجب للمناظرة ولا تفهم على ما يبدو القضايا الاقتصادية.

وقال ماكرون الذي كان وزيرا للاقتصاد في عهد أولوند وعمل في القطاع المصرفي قبل ذلك "ما تقولينه هراء... أنت لا تجيبين على الأسئلة".

ويدلي الناخبون بأصواتهم يوم الأحد للاختيار بين ماكرون ولوبان فيما ينظر إليها على نطاق واسع على أنها أهم انتخابات تشهدها فرنسا منذ عقود وستكون لها تداعيات على دورها على مستوى أوروبا والعالم.

وفيما يتعلق بالأمن اتهمت لوبان ماكرون بتبني موقف متساهل وقالت "ليست لديك خطة (بشأن الأمن) وإنما أنت متساهل مع الأصوليين الإسلاميين".

ورد ماكرون بقول إن الأمن سيكون أولويته إذا انتخب يوم الأحد واتهم منافسته بتبسيط الأمور أكثر من اللازم.

وقال "ما تطرحينه هو وهم" مشيرا إلى مقترحاتها بإغلاق الحدود الفرنسية.

وزعمت لوبان أن لماكرون علاقات مع أصوليين إسلاميين يثور حولهم الجدل ورد عليها بقوله "أنت تكذبين".