عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه ﻿

على خلفية العطب التقني الذي طرأ على تطبيق الواتساب، كشف قبل قليل مارك زوكربيرغ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن « المسؤولين على تطبيق الواتساب هم بصدد صيانة التطبيق، كما نعتذر

شوف تيفي

على خلفية العطب التقني الذي طرأ على تطبيق الواتساب، كشف قبل قليل مارك زوكربيرغ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن « المسؤولين على تطبيق الواتساب هم بصدد صيانة التطبيق، كما نعتذر عن الإزعاج والعطب الذي طرأ على الواتساب » قبل أن يتم استدراك العطل وإصلاحه .

وكان عدد من مستعملي "واتساب" قد تفاجؤا بتعطل خدمة المحادثات الشخصية لأسباب غير معروفة , حيث لم يتمكن عدد من مستعملي هذا التطبيق من تبادل المحادثات و الرسائل و المكالمات المجانية بينهم، كما أنه استطاع المسؤولين على التطبيق قبل نصف ساعة من الآن من إعادة تشغيل الخدمة.

جدير بالذكر أن صاحب الفيسبوك والإنستغرام كان قد اشترى سنة 2014 تطبيق الواتساب بمبلغ 19 مليار دولار.