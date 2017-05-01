 عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه | مجتمع

عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه

خبر سار.. الواتساب خدم عاوتاني | مجتمع

خبر سار.. الواتساب خدم عاوتاني

تزامن مع انقطاع الوتساب .. الفايسبوك يحقق إرتفاعا كبيرا في الأرباح | نت 2.0

تزامن مع انقطاع ''الوتساب'' .. ''الفايسبوك '' يحقق إرتفاعا كبيرا في الأرباح

عاجل: أول رد لشركة الـواتساب بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن | مجتمع

عاجل: أول رد لشركة الـ''واتساب'' بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن

عاجل.. هذا هو سبب انقطاع خدمة الوتساب في المغرب و العالم | مجتمع

عاجل.. هذا هو سبب انقطاع خدمة '' الوتساب'' في المغرب و العالم

المغرب و العالم بلا واتساب هذه الليلة و ها كيفاش | مجتمع

المغرب و العالم بلا ''واتساب'' هذه الليلة و ها كيفاش

صادم للبيضاويين.. باي باي درب عمر الشهير...وهافين غادي يْحَولوه | مجتمع

صادم للبيضاويين.. باي باي ''درب عمر'' الشهير...وهافين غادي يْحَولوه

حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة | حوادث و حقوق

حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة

عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 00:07 عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه | مجتمع
عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه
على خلفية العطب التقني الذي طرأ على تطبيق الواتساب، كشف قبل قليل مارك زوكربيرغ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن « المسؤولين على تطبيق الواتساب هم بصدد صيانة التطبيق، كما نعتذر

شوف تيفي

على خلفية العطب التقني الذي طرأ على تطبيق الواتساب، كشف قبل قليل مارك زوكربيرغ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن « المسؤولين على تطبيق الواتساب هم بصدد صيانة التطبيق، كما نعتذر عن الإزعاج والعطب الذي طرأ على الواتساب » قبل أن يتم استدراك العطل وإصلاحه .

وكان عدد من مستعملي "واتساب" قد تفاجؤا بتعطل خدمة المحادثات الشخصية لأسباب غير معروفة , حيث لم يتمكن عدد من مستعملي هذا التطبيق من تبادل المحادثات و الرسائل و المكالمات المجانية بينهم، كما أنه استطاع المسؤولين على التطبيق قبل نصف ساعة من الآن من إعادة تشغيل الخدمة.

جدير بالذكر أن صاحب الفيسبوك والإنستغرام كان قد اشترى سنة 2014 تطبيق الواتساب بمبلغ 19 مليار دولار.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

واتساب مجتمع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خبر سار.. الواتساب خدم عاوتاني | مجتمع

خبر سار.. الواتساب خدم عاوتاني

عاجل: أول رد لشركة الـواتساب بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن | مجتمع

عاجل: أول رد لشركة الـ''واتساب'' بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن

عاجل.. هذا هو سبب انقطاع خدمة الوتساب في المغرب و العالم | مجتمع

عاجل.. هذا هو سبب انقطاع خدمة '' الوتساب'' في المغرب و العالم

المغرب و العالم بلا واتساب هذه الليلة و ها كيفاش | مجتمع

المغرب و العالم بلا ''واتساب'' هذه الليلة و ها كيفاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم.. تفاصيل مثيرة في قضية حمزة ابن سلطان الأعنية الشعبية سعيد الصنهاجي | خبر اليوم
منذ 13 دقيقة

خبر اليوم.. تفاصيل مثيرة في قضية حمزة ابن سلطان الأعنية الشعبية سعيد الصنهاجي

بالفيديو.. شوفو شنو وقع لشخص ملي دخل للواتس اب | قنوات أخرى

بالفيديو.. شوفو شنو وقع لشخص ملي دخل للواتس اب

البيضاء تحتضن النسخة الثانية لـ سمارت سيتي كازابلانكا تحت شعار: المدن مسؤولية الجميع | مال و أعمال

البيضاء تحتضن النسخة الثانية لـ ''سمارت سيتي كازابلانكا '' تحت شعار: المدن مسؤولية الجميع

من قلب الكلية..طالبات في تعليقهن على الجنس مقابل النقط ..هاذشي كاين وكنشوفوه كل نهار | بــووز

من قلب الكلية..طالبات في تعليقهن على ''الجنس مقابل النقط'' ..هاذشي كاين وكنشوفوه كل نهار

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه | مجتمع
منذ 3 دقائق

عاجل أول رد لمول الواتساب والفيسبوك مارك زوكربيرغ مباشرة بعد انقطاع الخدمة على العالم قبل إصلاحه

خبر سار.. الواتساب خدم عاوتاني | مجتمع

خبر سار.. الواتساب خدم عاوتاني

تزامن مع انقطاع الوتساب .. الفايسبوك يحقق إرتفاعا كبيرا في الأرباح | نت 2.0

تزامن مع انقطاع ''الوتساب'' .. ''الفايسبوك '' يحقق إرتفاعا كبيرا في الأرباح

عاجل: أول رد لشركة الـواتساب بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن | مجتمع

عاجل: أول رد لشركة الـ''واتساب'' بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.