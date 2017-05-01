خبر سار.. الواتساب خدم عاوتاني ﻿

بعد العطب التقني الذي طرأ على خدمة المحادثات الشخصية لتطبيق الواتساب ليلة يومه الأربعاء، علمت شوف تيفي قبل قليل أن شركة التطبيق الأكثر

شوف تيفي

بعد العطب التقني الذي طرأ على خدمة المحادثات الشخصية لتطبيق الواتساب ليلة يومه الأربعاء، علمت شوف تيفي قبل قليل أن شركة التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم عملت على إصلاح هذا العطب في أقل من ساعة.

وكانت الشركة المذكورة قد صرحت أنها ستقوم بإصلاح هذا العطب الخارج عن إرادتها في أقرب وقت ممكن ليتمكن بعد ذلك مستخدموا هذا التطبيق من تبادل المحادثات و الرسائل و المكالمات المجانية بينهم .