تزامن مع انقطاع ''الوتساب'' .. ''الفايسبوك '' يحقق إرتفاعا كبيرا في الأرباح ﻿

أظهرت نتائج أعمال فيسبوك اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها الفصلية ب 76.6 بالمئة بدعم من النمو القوي في أنشطة إعلانات الهاتف المحمول.

شوف تيفي



أظهرت نتائج أعمال فيسبوك اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها الفصلية ب 76.6 بالمئة بدعم من النمو القوي في أنشطة إعلانات الهاتف المحمول.



حيث شكلت إيرادات الشركة من إعلانات الهاتف المحمول إلى 85 بالمئة من إجمالي إيرادات الإعلانات البالغ 7.86 مليار دولار في الربع الأول المنتهي في 31 مارس مقارنة مع 82 بالمئة قبل عام.



وكان عدد من المحللين قد توقعوا في المتوسط أن يبلغ إجمالي إيرادات فيسبوك من الإعلانات 7.68 مليار دولار وفقا لشركة مشهورة للتحليلات والبيانات المالية , و أكدت الشركة أنه من المتوقع أن تحقق شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إيرادات قدرها 31.94 مليار دولار من إعلانات المحمول عالميا في 2017 بزيادة 42.1 بالمئة عن مستواها قبل عام.



وزاد صافي الربح العائد للمساهمين إلى 3.06 مليار دولار أو 1.04 دولار للسهم من 1.73 مليار دولار أو 60 سنتا للسهم قبل عام , وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 8.03 مليار دولار من 5.38 مليار دولار.



وكانت فيسبوك آخر شركات التكنولوجيا الأمريكية الخمس الكبرى التي تعلن نتائجها الفصلية.