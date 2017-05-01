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عاجل: أول رد لشركة الـ''واتساب'' بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 23:01 عاجل: أول رد لشركة الـواتساب بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن | مجتمع
عاجل: أول رد لشركة الـ''واتساب'' بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن
في أول رد لها على انقطاع الخدمة، كشفت شركة واتساب العالمية أنها تعمل على حل العطب في أقرب وقت ممكن.

شوف تيفي:

في أول رد لها على انقطاع الخدمة، كشفت شركة واتساب العالمية أنها تعمل على حل العطب في أقرب وقت ممكن.

و قالت الشركة في أول رد رسمي لها اليوم الأربعاء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" :"واتساب على دراية بمشكلة انقطاع الخدمة وتعمل على حلها في أقرب وقت.."

و قد تفاجأ مستخدمو الواتساب بتوقف الخدمة عن العمل ، وتناقل المغاربة الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن استيائهم بعدما بات أهم التطبيقات في المراسلات بالنسبة إليهم .

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