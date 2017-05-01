عاجل: أول رد لشركة الـ''واتساب'' بعد انقطاع خدمة تطبيقها...وهذا ما تفعله الآن ﻿

في أول رد لها على انقطاع الخدمة، كشفت شركة واتساب العالمية أنها تعمل على حل العطب في أقرب وقت ممكن.

شوف تيفي:

في أول رد لها على انقطاع الخدمة، كشفت شركة واتساب العالمية أنها تعمل على حل العطب في أقرب وقت ممكن.

و قالت الشركة في أول رد رسمي لها اليوم الأربعاء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" :"واتساب على دراية بمشكلة انقطاع الخدمة وتعمل على حلها في أقرب وقت.."

و قد تفاجأ مستخدمو الواتساب بتوقف الخدمة عن العمل ، وتناقل المغاربة الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن استيائهم بعدما بات أهم التطبيقات في المراسلات بالنسبة إليهم .