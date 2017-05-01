عاجل.. هذا هو سبب انقطاع خدمة '' الوتساب'' في المغرب و العالم ﻿

شوف تيفي :
أكدت قصاصة منسوبة لقناة CNN الامريكية أن هجوما إلكترونيا على الخط المغذي لـ"سيرفرات " الواتساب جنوب كولومبيا أدى الى قطع الخدمة في جميع انحاء العالم .
و اعتبر مهتمون بعالم التكنولوجيا أن هذا الحدث الإلكتروني قد يكون السبب الرئيسي وراء انقطاع "الوتساب" على العالم و الذي استرعى بإهتمام عدد من سكان العالم بحيث يعتبر هذا التطبيق الأشهر و الأكثر استعمالا في العالم .
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