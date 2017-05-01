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المغرب و العالم بلا ''واتساب'' هذه الليلة و ها كيفاش

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 22:36 المغرب و العالم بلا واتساب هذه الليلة و ها كيفاش | مجتمع
المغرب و العالم بلا ''واتساب'' هذه الليلة و ها كيفاش
تفاجأ عدد من مستعملي موقع التواصل الإجتماعي ''واتساب'' بالمغرب , قبل قليل من يومه الأربعاء بتعطل خدمة المحادثات الشخصية لأسباب غير معروفة , حيث لم يتمكن عدد من مستعملي هذا التطبيق من تبادل المحادثات و

شوف تيفي

تفاجأ عدد من مستعملي موقع التواصل الإجتماعي "واتساب" بالمغرب , قبل قليل من يومه الأربعاء بتعطل خدمة المحادثات الشخصية لأسباب غير معروفة , حيث لم يتمكن عدد من مستعملي هذا التطبيق من تبادل المحادثات و الرسائل و المكالمات المجانية بينهم منذ أزيد من ساعة من الآن.

و قام عدد من مستعملي الواتساب بالخروج و إعادة الدخول الى شبكة الأنترنيت ظنا منهم أن الأمر يتعلق بالربط بهذه الشبكة لكنهم تأكدوا بأن المشكل يتعلق بالتطبيق في حد ذاته .

و بعد انتشار الخبر كالنار في الهشيم حول تعذر العمل بالواتساب بالمغرب , تأكد فيما بعد أن العالم بأسره محروم من خدمة التواصل عبر هذه النافذة المجانية في إنتظار توضيح من طرف إدارة "الوتساب" .

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