المغرب و العالم بلا ''واتساب'' هذه الليلة و ها كيفاش ﻿

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تفاجأ عدد من مستعملي موقع التواصل الإجتماعي "واتساب" بالمغرب , قبل قليل من يومه الأربعاء بتعطل خدمة المحادثات الشخصية لأسباب غير معروفة , حيث لم يتمكن عدد من مستعملي هذا التطبيق من تبادل المحادثات و الرسائل و المكالمات المجانية بينهم منذ أزيد من ساعة من الآن.
و قام عدد من مستعملي الواتساب بالخروج و إعادة الدخول الى شبكة الأنترنيت ظنا منهم أن الأمر يتعلق بالربط بهذه الشبكة لكنهم تأكدوا بأن المشكل يتعلق بالتطبيق في حد ذاته .
و بعد انتشار الخبر كالنار في الهشيم حول تعذر العمل بالواتساب بالمغرب , تأكد فيما بعد أن العالم بأسره محروم من خدمة التواصل عبر هذه النافذة المجانية في إنتظار توضيح من طرف إدارة "الوتساب" .
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