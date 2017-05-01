صادم للبيضاويين.. باي باي ''درب عمر'' الشهير...وهافين غادي يْحَولوه ﻿

من المرتقب أن يعلن مجلس مدينة الدارالبيضاء عن انتقال سوق درب عمر الشهير بالمدينة الى فضاء جديد , على الرغم من أن التجار لم يتوصلوا بعد بأي اعلان في وقت يصرون فيه على أن عملية الانتقال لن تخدم مصالحهم

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من المرتقب أن يعلن مجلس مدينة الدارالبيضاء عن انتقال سوق درب عمر الشهير بالمدينة الى فضاء جديد , على الرغم من أن التجار لم يتوصلوا بعد بأي اعلان في وقت يصرون فيه على أن عملية الانتقال لن تخدم مصالحهم .



و حسب يومية الصباح التي نشرت الخبر أن أسباب نقل سوق درب عمر تعدد ت فقد سبق لمجلس المدينة خلال السنوات الأخيرة أن بنى سوق بمنطقة سيدي عثمان وضم محلات تجارية إلا أنه أصبح خرابا لإفتقاره لمجموعة من المعايير من أهمها ضعف مساحة المحلات و غياب مرائب الشاحنات و السيارات و عدم استحضار المقاربة الأمنية .



و بالرغم من خوف التجار من نقل السوق الى وجهة أخرى فإن مجلس المدينة متشبث بنقل درب عمر نتيجة الاكتظاظ الناتج عن حركة البضائع في السوق الحالي فضلا عن انتشار حركة الباعة المتجولين مما سعقد عملية التنقل الى الأماكن المحيطة به , في حين لا يمانع البعض الآخر من نقل تجارتهم شريطة الالتزام ببعض المعايير و المتثملة في تخصيص مساحة كبيرة للمحلات التجارية و تنظيمه وفق القطاعات التجارية .



و يعد "درب عمر" الذي رأى النور منذ حوالي 140 سنة , سوقا يوفر كافة الخدمات التجارية لباقي المدمن من منسوجات و ألبسة و أثات و غيرها نظرا لموقعه في قلب البيضاء و كذا دوره في تنشيط الحركة التجارية على المستوى الوطني حيث يتحول الى محج تتوافد عليه أعداد كبيرة من التجار و مهنيي الأدوات المنزلية و الأسر , وقد سبق لهذا السوق أن كان موضوع عدة لقاءات شارك فيها ممثلون عن وزارة التجارة و الصناعة و التكنولوجيات الحديثة و عدد من المصالح بجهة الدار البيضاء و عمالة مقاطعات البيضاء أنفا و عدد من جمعيات المجتمع المدني , حيث خلصت الدراسة الى أن العاملين بدرب عمر يناهز عددهم 2303 و هو رقم تضاعف عدد مرات حيث كشفت عن المشاكل التي يعانيها التجار حيث نجحت في تمكين السلطات المحلية و الفاعلين الاقتصاديين من معطيات موضوعية حول الوضعية الحالية .

و الآن تضيف اليومية أعلنت شركة التنمية المحلية البيضاء عن انطلاق مشاورات نقل السوق إذ تم الإتفاق على اختيار مساحة تقدر بـ42 هكتار و تقع قرب الطريق السيار و مدخل المدينة بشراكة مع الخواص مع وعود ببناء محلات تستجيب لمعايير التجارة بالجملة حيث حددت شركة التنمية موعد انطلاق المشروع في يوليوز المقبل , و بموازاة مع ذلك سيتم منع ولوج الشاحنات الى وسط المدينة بإعتباره إجراء يواكب العميلة للحد من أزمة السير و الجولان في البيضاء