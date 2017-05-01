 حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب و العالم بلا واتساب هذه الليلة و ها كيفاش | مجتمع

المغرب و العالم بلا ''واتساب'' هذه الليلة و ها كيفاش

صادم للبيضاويين.. باي باي درب عمر الشهير...وهافين غادي يْحَولوه | مجتمع

صادم للبيضاويين.. باي باي ''درب عمر'' الشهير...وهافين غادي يْحَولوه

حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة | حوادث و حقوق

حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة

عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة

بالصور.. مواطن سلخوه ورجعوه كلو دميات أمام المحكمة الابتدائية بأزرو.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بالصور.. مواطن سلخوه ورجعوه كلو دميات أمام المحكمة الابتدائية بأزرو.. وها شنو وقع ليه

المدن مسؤولية الجميع : شعار النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر المدينة الذكية للدار البيضاء | اقتصاد

'' المدن مسؤولية الجميع '': شعار النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر المدينة الذكية للدار البيضاء

عاجل: عكس كل ما راج..أرملة مرداس في اعترافات جديدة وصادمة | حوادث و حقوق

عاجل: عكس كل ما راج..أرملة مرداس في اعترافات جديدة وصادمة

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف تفاصيل مثيرة بخصوص عزلها لموظفة بعد تضامن جمعيات حقوقية معها | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف تفاصيل مثيرة بخصوص عزلها لموظفة بعد تضامن جمعيات حقوقية معها

يا ربي السلامة..شرملة تلميذ أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت..تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شرملة تلميذ أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت..تفاصيل مروعة

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 21:47 حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة | حوادث و حقوق
حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة
حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية تفيد أن الصحفي المصور العامل بوكالة المغرب العربي للأنباء , و الذي عثر عليه مدرج في دمائه اليوم الأربعاء , وجد مكبل اليدين و الرجلين فوق سريره كما عمد الشخص المفترض

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

حصلت "شوف تيفي" على معلومات حصرية تفيد أن الصحفي المصور العامل بوكالة المغرب العربي للأنباء , و الذي عثر عليه مدرج في دمائه اليوم الأربعاء , وجد مكبل اليدين و الرجلين فوق سريره كما عمد الشخص المفترض الذي عنفه الى تهشيم و جهه و رأسه في مشهد مروع مما يعزز فرضية القتل .

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن خليل الهاشمي الإدريسي مدير وكالة المغرب العربي للأنباء حل في هذه الأثناء بمسرح الجريمة رفقة عدد من الصحفيين و العاملين بـ"لاماب" قصد التعرف على مستجدات هذا الحادث المأساوي.

و كانت عائلة الهالك قد عثر على جثة الضحية داخل منزله مهشم الرأس مدرجا في دمائه بعد أن فقدت به الإتصال مدة يومين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الصحفي المصور شوف تيفي وكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة

بالصور.. مواطن سلخوه ورجعوه كلو دميات أمام المحكمة الابتدائية بأزرو.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بالصور.. مواطن سلخوه ورجعوه كلو دميات أمام المحكمة الابتدائية بأزرو.. وها شنو وقع ليه

عاجل: عكس كل ما راج..أرملة مرداس في اعترافات جديدة وصادمة | حوادث و حقوق

عاجل: عكس كل ما راج..أرملة مرداس في اعترافات جديدة وصادمة

يا ربي السلامة..شرملة تلميذ أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت..تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شرملة تلميذ أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت..تفاصيل مروعة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البيضاء تحتضن النسخة الثانية لـ سمارت سيتي كازابلانكا تحت شعار: المدن مسؤولية الجميع | مال و أعمال
منذ 35 دقيقة

البيضاء تحتضن النسخة الثانية لـ ''سمارت سيتي كازابلانكا '' تحت شعار: المدن مسؤولية الجميع

من قلب الكلية..طالبات في تعليقهن على الجنس مقابل النقط ..هاذشي كاين وكنشوفوه كل نهار | بــووز

من قلب الكلية..طالبات في تعليقهن على ''الجنس مقابل النقط'' ..هاذشي كاين وكنشوفوه كل نهار

بالفيديو.. رئيس الحكومة العثماني يتحدث لشوف تيفي عن حماية حقوق الأجيال المقبلة | بــووز

بالفيديو.. رئيس الحكومة العثماني يتحدث لشوف تيفي عن حماية حقوق الأجيال المقبلة

شوفو ردة فعل الشباب المغاربة بعد مشروع الديور الرخاص للمقبلين على الزواج | بــووز

شوفو ردة فعل الشباب المغاربة بعد مشروع ''الديور الرخاص'' للمقبلين على الزواج

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المغرب و العالم بلا واتساب هذه الليلة و ها كيفاش | مجتمع
منذ 3 دقائق

المغرب و العالم بلا ''واتساب'' هذه الليلة و ها كيفاش

صادم للبيضاويين.. باي باي درب عمر الشهير...وهافين غادي يْحَولوه | مجتمع

صادم للبيضاويين.. باي باي ''درب عمر'' الشهير...وهافين غادي يْحَولوه

حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة | حوادث و حقوق

حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة

عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.