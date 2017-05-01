حصري.. تفاصيل خطيرة و صادمة عن المصور الصحفي الذي عثر عليه مقتولا بمنزله بتمارة ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
حصلت "شوف تيفي" على معلومات حصرية تفيد أن الصحفي المصور العامل بوكالة المغرب العربي للأنباء , و الذي عثر عليه مدرج في دمائه اليوم الأربعاء , وجد مكبل اليدين و الرجلين فوق سريره كما عمد الشخص المفترض الذي عنفه الى تهشيم و جهه و رأسه في مشهد مروع مما يعزز فرضية القتل .
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن خليل الهاشمي الإدريسي مدير وكالة المغرب العربي للأنباء حل في هذه الأثناء بمسرح الجريمة رفقة عدد من الصحفيين و العاملين بـ"لاماب" قصد التعرف على مستجدات هذا الحادث المأساوي.
و كانت عائلة الهالك قد عثر على جثة الضحية داخل منزله مهشم الرأس مدرجا في دمائه بعد أن فقدت به الإتصال مدة يومين.
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