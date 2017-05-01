 عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
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عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 21:29 عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة
علمت ''شوف تيفي'' أن عائلة '' السحيمي'' عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء , على الصحفي المصور بوكالة المغرب المعربي للأنباء '' ح.س'' , جثة هامدة داخل شقته الكائنة بشارع محمد الخامس بمدينة تمارة .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

علمت "شوف تيفي" أن عائلة " السحيمي" عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء , على الصحفي المصور بوكالة المغرب المعربي للأنباء " ح.س" , جثة هامدة داخل شقته الكائنة بشارع محمد الخامس بمدينة تمارة .

و ذكرت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن عائلة الضحية تفاجأت بغيابه عن الأنظار لمدة 48 ساعة قبل أن ينتقل إخوته الى عين المكان حيث قاموا بكسر الباب ليجدوا أخاهم جثة هامدة , حيث عملوا على ابلاغ رجال الشرطة الذين حضروا في الحال الى عين المكان .

و أفادت ذات المصادر أن الضحية عثر عليه داخل منزله مهشم الرأس مدرجا في دمائه بدون إعطاء اي تفاصيل أخرى.

‫شوف تيفي

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صحفي شوف تيفي شارع محمد الخامس وكالة المغرب المعربي للأنباء

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