عاجل.. العثور على صحفي مغربي ميت داخل شقته بتمارة و هذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عائلة '' السحيمي'' عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء , على الصحفي المصور بوكالة المغرب المعربي للأنباء '' ح.س'' , جثة هامدة داخل شقته الكائنة بشارع محمد الخامس بمدينة تمارة .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



علمت "شوف تيفي" أن عائلة " السحيمي" عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء , على الصحفي المصور بوكالة المغرب المعربي للأنباء " ح.س" , جثة هامدة داخل شقته الكائنة بشارع محمد الخامس بمدينة تمارة .



و ذكرت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن عائلة الضحية تفاجأت بغيابه عن الأنظار لمدة 48 ساعة قبل أن ينتقل إخوته الى عين المكان حيث قاموا بكسر الباب ليجدوا أخاهم جثة هامدة , حيث عملوا على ابلاغ رجال الشرطة الذين حضروا في الحال الى عين المكان .



و أفادت ذات المصادر أن الضحية عثر عليه داخل منزله مهشم الرأس مدرجا في دمائه بدون إعطاء اي تفاصيل أخرى.