بالصور.. مواطن سلخوه ورجعوه كلو دميات أمام المحكمة الابتدائية بأزرو.. وها شنو وقع ليه ﻿

تعرض مواطن ينحدر من مدينة الناظور، اليوم الأربعاء للاعتداء على يد زوج طليقته، اليوم الأربعاء، أمام باب المحكمة الابتدائية بمدينة أزرو،ما تسبب في إصابته بمجموعة من الجروح على مستوى الرأس والعين.

"شوف تيفي"

تعرض مواطن ينحدر من مدينة الناظور، اليوم الأربعاء للاعتداء على يد زوج طليقته، اليوم الأربعاء، أمام باب المحكمة الابتدائية بمدينة أزرو،ما تسبب في إصابته بمجموعة من الجروح على مستوى الرأس والعين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية، قام صباح اليوم بوضع شكاية لدى الوكيل العام بالمحكمة المذكورة، طالب من خلالها برؤية بناته، إلا أنه تفاجأ بزوج طليقته وشخص آخر يحاصرونه وينهالون عليه بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال الضحية في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل، إنه مسعتد للتضحية بنفسه حتى يحصل على الفرصة في اللقاء ببناته اللائي لم يحظ بفرصة معانقتهن ومقابلتهن طيلة سنوات، مؤكدا في الوقت ذاته تقدمه بشكاية للمصالح الأمنية بأزرو معززة بشهادة طبية، لإيقاف زوج طليقته وشخص آخر شارك في الاعتداء عليه.