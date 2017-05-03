'' المدن مسؤولية الجميع '': شعار النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر المدينة الذكية للدار البيضاء ﻿

تحتضن العاصمة الاقتصادية يومي 17 و18 ماي الجاري، النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر المدينة الذكية ( سمارت سيتي كازابلانكا )، الذي سيشارك فيه 30 عارضا ومنتخبون وممثلو مؤسسات وهيئات وطنية وأجنبية

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تحتضن العاصمة الاقتصادية يومي 17 و18 ماي الجاري، النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر المدينة الذكية ( سمارت سيتي كازابلانكا )، الذي سيشارك فيه 30 عارضا ومنتخبون وممثلو مؤسسات وهيئات وطنية وأجنبية. وتروم هاته التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الانفتاح على المواطن ومختلف الفعاليات من أجل تبادل الخبرات والتجارب لبناء مدينة المستقبل .

ويشمل برنامج هاته التظاهرة ، التي تنظمها شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات وشركة ( فيرا دي برشلونة )، فضلا عن إقامة أجنحة للعارضين، عقد 4 جلسات عامة و8 جلسات موازية، بمشاركة 95 متدخلا، يتم خلالها مناقشة مواضيع تتعلق بتغير المناخ ، والابتكار الحضاري والتكنولوجي، وعملية التنقل في المستقبل، والمدن الجذابة .

كما يشارك في هاته التظاهرة ممثلو عدة مدن أجنبية تجمعها علاقات توأمة بالدار البيضاء ، إضافة إلى ممثلي عدد من المدن المغربية .

وفي هذا أبرز رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء عبد العزيز عماري، خلال لقاء صحافي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية ، لتسليط الضوء على هاته التظاهرة ، أن الدار البيضاء التي تحرص على تنظيم هذا المعرض والمؤتمر في نسخته الثانية ، تتطلع إلى أن تتبوأ الصدارة على المستوى الإفريقي في ما يتعلق بتطوير المدن الذكية.

وقال إن هاته التظاهرة ، المنفتحة على الجمهور والأكاديميين والفاعلين الخواص والعموميين والجمعيات والمنتخبين، تتموقع في إطار تعزيز جاذبية الدار البيضاء وطنيا وإقليميا ودوليا.

وتابع أن هاته التظاهرة منفتحة كذلك على المختصين والمهنيين من خلال إبراز اختراعاتهم التي طبقوها وذلك في إطار تبادل التجارب والخبرات ، كما أنها منفتحة على الشركاء الجامعيين في مجال البحث من أجل تقديم تصوراتهم بشأن مدينة المستقبل .

وفي السياق ذاته قالت السيدة حكيمة فصلي نائبة رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء المكلفة بالتعاون الدولي ، إن الأمر يتعلق بتجربة مهمة للغاية بالنسبة للدار البيضاء والقارة الإفريقية ،لأن هذه التجربة تعد مشتلا لتبادل التجارب وتقديم مختلف الممارسات الفضلى التي لها علاقة بالمدن الذكية .

وبعد أن أشارت إلى أن مجلس جماعة الدار البيضاء ينجز مشاريع مهمة تساهم في تعزيز جاذبية الدار البيضاء وجعلها مدينة ذكية ، أكدت أن الغاية الكبرى من مختلف المشاريع هو الاستجابة لتطلعات المواطنين من خلال العمل على تسهيل الخدمات باستعمال وسائل الاتصال الحديثة .

أما محمد جواهري المدير العام لشركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات ، فقد لفت إلى أن أهمية هاته التظاهرة تكمن في كونها فضاء للتفاعل مع المواطنين والمنتخبين والسلطات العمومية وفاعلين آخرين .

وقال إن الدار البيضاء تتوفر على كل المؤهلات التي تجعلها فعلا مدينة ذكية ، كما أنها مجال خصب لتطوير كل المشاريع الذكية .

تجدر الاشارة إلى أن أنشطة شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات ، التي تأسست سنة 2015 ، تروم تعزيز جاذبية العاصمة الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا .