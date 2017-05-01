عاجل: عكس كل ما راج..أرملة مرداس في اعترافات جديدة وصادمة ﻿

في تطور جديد حول جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، علمت'' شوف تيفي'' من مصدر قريب من الزوجة ''وفاء'' أن الأخيرة، كشفت خلال اعترافاتها الأخيرة أنها تعرضت للابتزاز والضغط من طرف عشيقها هشام مشتري

شوف تيفي:

في تطور جديد حول جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، علمت" شوف تيفي" من مصدر قريب من الزوجة "وفاء" أن الأخيرة، كشفت خلال اعترافاتها الأخيرة أنها تعرضت للابتزاز والضغط من طرف عشيقها هشام مشتري للتخلص من زوجها.

و أكدت وفاء مشاركتها في الجريمة التي راح ضحيتها زوجها عبد اللطيف مرداس نافية تورطها في جريمة قتل زوجها، وحملت المسؤولية للقاتل الرئيسي "هشام مشتري" الذي أكدت أنه هددها قبل ذلك بنشر صورها بعدما دخلت معه في علاقة غرامية تحت إشراف "الشوافة".

وأردفت ذات المصادر أن "وفاء" استسلمت بعد ذلك وأصبحت تتردد باستمرار في علاقتها المهددة مع مشتري الذي أخبرها بالجريمة قبل تنفيذها ووجدت نفسها أمام ورطة كبيرة لتنكر بذلك كل التهم الموجهة لها جملة و تفصيلا ".



و كانت جريمة قتل البرلماني مرداس ،هزت الرأي العام الوطني لما شهدته من مفاجآت وتفاصيل صادمة انفردت "شوف تيفي" بنشرها سابقا، حيث كشفت التحقيقات الأولية، وجود علاقة غرامية بين وفاء وهشام مشتري والتي كانت سببا مباشرا في ارتكاب الجريمة، ولهذا تمت متابعتهما بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية واستخدام سلاح ناري بدون ترخيص.