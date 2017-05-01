يا ربي السلامة..شرملة تلميذ أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت..تفاصيل مروعة ﻿

شهدت الثانوية الإعدادية سيدي بوموسى الموجودة بالقرب من دوار عين صداق قيادة عين شعيب التابعة لدائرة أولا تايمة إقليم تارودانت، اليوم الأربعاء، جريمة بشعة، أصيب خلالها تلميذ بجروح خطيرة.

"شوف تيفي"



شهدت الثانوية الإعدادية سيدي بوموسى الموجودة بالقرب من دوار عين صداق قيادة عين شعيب التابعة لدائرة أولا تايمة إقليم تارودانت، اليوم الأربعاء، جريمة بشعة، أصيب خلالها تلميذ بجروح خطيرة.



وحسب ما توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فإن التلميذ الضحية البالغ من العمر 17 سنة ويدرس بالثانوية المذكورة، حاول إنقاذ زميله من الاعتداء على يد شخصين ينحدران من حي بوخريص بأولاد تايمة، لتتطور الأمور بعد أن تلقى طعنات غادرة بواسطة سيف على مستوى الرأس و اليد.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث تسبب في بثر أحد أصابع يد الضحية الذي تم نقله إلى المستشفى الإقليمي تارودانت المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمينة بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة.