بعد إهانته وبهدلته من طرف العثماني وبنكيران قيادي بحزب ''البيجيدي '' يتمرد ًً ﻿

أعلن الرئيس المستقيل من لجنة الشؤون التنظيمية في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن إعتذاره لعرض تقدم به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر مدير ديوانه جامع المعتصم، للإشتغال كمستشار في

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أعلن الرئيس المستقيل من لجنة الشؤون التنظيمية في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن إعتذاره لعرض تقدم به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر مدير ديوانه جامع المعتصم، للإشتغال كمستشار في الإعلام.



وأفاد المسؤول التحريري عن جريدة "التجديد" المقربة من حزب العدالة والتنمية، أن جامع المعتصم "اتصل به هاتفيا يوم أمس، لمعرفة ردي عن العرض الذي سبق وقدمه لي والمتعلق برغبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في التحاقي بديوانه كمستشار في الاعلام، لقد اعتذرت عن قبول العرض لا تكبرا ولا استكبارا، ولكن التزاما بأمرين جوهريين".

وأوضح "حسن بويخف" من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك"، "أن الأمر فهو أن قرار إنهاء مساري السياسي في حزب العدالة والتنمية بعد استقالتي منه مند قرابة 8 سنوات، لم يكن بسبب اختلافي مع الحزب حول مرجعيته ومشروعه السياسي، ولا بصراع مع أحد حول منصب أو حضوة، فقد استقلت من الحزب وأنا رئيس لجنة الشؤون التنظيمية في مجلسه الوطني الذي تشرفت بعضويته مند إعادة هيكلة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية، وانا من الجيل الذي أعطى وزراء وبرلمانيين ورؤساء جهات أو أقاليم... لكن استقلت لتعرضي لمس بالكرامة من طرف الحزب.



وأضاف حسن بويخف من خلال تدوينة مطولة، " أن أكبر الفاعلين في ذلك المس هو سعد الدين العثماني، بصفته كان الأمين العام لحزب المصباح، والواقف خلف المشروع الإعلامي الذي تمت بهذلتي فيه بشكل لم أستسغه، والذي حرص شخصيا وبشكل قوي على أن اهاجر من أكادير إلى الرباط. وهذا الملف قررت أن لا أخوض في تفاصيله في الصحافة رغم إصرار بعضها على كشفه، ولا في هذه الصفحة الفايسبوكية رغم أن جرح الكرامة لم يندمل أبدا، وساهم في تكريس تلك الاهانة عبد الاله ابن كيران لما تولى الأمانة العامة للحزب بعد ذلك".



وكشف بويخف من خلال تدوينته، عن الأمر الثاني الذي دفعه لرفض منصب في ديوان العثماني، " فهو الرغبة في الاستمتاع بأوسع قدر ممكن من الحرية في النقد والتفكير، وحاجة الحزب والمجتمع معا كبيرة لمن يمارس النقد البناء في الفضاءات العمومية، وليس فقط في الفضاءات الخاصة. وقد أفضت في توضيح هذا الأمر في همسة سابقة حول خط تحرير همساتي في هذه الصفحة الفايسبوكية".