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حصري..ها كيفاش نْصَب مشتري والشوافة على وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس قبل الجريمة+معطيات مثيرة تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 19:27 حصري..ها كيفاش نْصَب مشتري والشوافة على وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس قبل الجريمة+معطيات مثيرة تظهر لأول مرة | حوادث و حقوق
حصري..ها كيفاش نْصَب مشتري والشوافة على وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس قبل الجريمة+معطيات مثيرة تظهر لأول مرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من عائلة البرلماني المقتول ''عبد اللطيف مرداس'' أن زوجة هذا الأخير المدعوة ''وفاء'' المعتقلة بسجن عكاشة، كانت ضحية نصب واحتيال من طرف القاتل الرئيسي هشام مشتري وصديقتها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من عائلة البرلماني المقتول "عبد اللطيف مرداس" أن زوجة هذا الأخير المدعوة "وفاء" المعتقلة بسجن عكاشة، كانت ضحية نصب واحتيال من طرف القاتل الرئيسي هشام مشتري وصديقتها "الشوافة" المتهمة بالمشاركة في الجريمة.

وأوضح المصدر ذاته أن هشام مشتري وبمساعدة الشوافة القاطنة بحي سباتة بالبيضاء، أوهمَ "وفاء" بقدرتهما على مساعدتها في حل مشاكلها الأسرية مع زوجها القتيل، وذلك مقابل حصولهما على مبالغ مالية كبيرة.

وأكد ذات المصدر أن هشام مشتري والشوافة، استطاعا إسقاط "وفاء" في شركهمَا، حيث حصلا منها على مبالغ مالية كبيرة، كانت تعتقد أن ذلك سيمكنها من حل مشاكلها العالقة مع زوجها الراحل عبد اللطيف مرداس.

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأولية، أكدت تورط "وفاء" في جريمة قتل زوجها، وكشفت عن وجود علاقة غرامية جمعتها بالقاتل الرئيسي هشام مشتري، ولهذا قررت النيابة العامة متابعتهما بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية والخيانة الزوجية واستخدام سلاح ناري بدون ترخيص.

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المغرب شوف تيفي الشوافة مرداس البرلماني القاتل الرئيسي هشام مشتري

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