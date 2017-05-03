 صورة جد رائعة..ها شنو دار فنان عربي شهير لمشاهدة الملك محمد السادس خلال دخوله لقصر الإليزيه بفرنسا لملاقاة الرئيس الفرنسي هولاند ﻿
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صورة جد رائعة..ها شنو دار فنان عربي شهير لمشاهدة الملك محمد السادس خلال دخوله لقصر الإليزيه بفرنسا لملاقاة الرئيس الفرنسي هولاند

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 18:55 صورة جد رائعة..ها شنو دار فنان عربي شهير لمشاهدة الملك محمد السادس خلال دخوله لقصر الإليزيه بفرنسا لملاقاة الرئيس الفرنسي هولاند | بوليتيك
صورة جد رائعة..ها شنو دار فنان عربي شهير لمشاهدة الملك محمد السادس خلال دخوله لقصر الإليزيه بفرنسا لملاقاة الرئيس الفرنسي هولاند
كشفت مجلة ''لها'' اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الكاميرا الخاصة بها رصدت خلال استقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للملك محمد السادس، فنانا عربيا مشهورا، يقف خلف الحاجز الحديدي قرب قصر الإليزيه

"شوف تيفي"

كشفت مجلة "لها" اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الكاميرا الخاصة بها رصدت خلال استقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للملك محمد السادس، فنانا عربيا مشهورا، يقف خلف الحاجز الحديدي قرب قصر الإليزيه لمشاهدة الملك.

وأوضحت المجلة الفنية أن وجها مألوفا تم رصده على الرصيف المقابل لقصر الرئاسة الفرنسي الإليزيه لمتابعة وصول الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بالنجم اللبناني راغب علامة وزوجته جيهان اللذان كانا ينتظران مع الحضور بعفوية وبساطة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، أقام أمس الثلاثاء مأدبة غداء على شرف الملك محمد السادس وذلك بحضور مجموعة من الشخصيات الفرنسية والمغربية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الكاميرا الرئيس الفرنسي الملك محمد السادس فرانسوا هولند الشخصيات المغربية راغب علامة

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