 عاجل.. وفاة أمير سعودي.. وهذه هي التفاصيل ﻿
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عاجل.. وفاة أمير سعودي.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 18:47 عاجل.. وفاة أمير سعودي.. وهذه هي التفاصيل | دولي
عاجل.. وفاة أمير سعودي.. وهذه هي التفاصيل
كشف الديوان الملكي السعودي، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود، رئيس هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية.

"شوف تيفي"

كشف الديوان الملكي السعودي، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود، رئيس هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بيان الديوان الملكي السعودي، و الذي جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأربعاء صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء يوم غد الخميس بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السعودية الأمير مشعل بن عيد العزيز صلاة العشاء

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