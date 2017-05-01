 عاجل: بعد ''أستاذ الجنس مقابل النقط''..أمن تطوان يستدعي الطالبات المتورطات في الفضيحة..تطورات جديدة ﻿
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عاجل: بعد ''أستاذ الجنس مقابل النقط''..أمن تطوان يستدعي الطالبات المتورطات في الفضيحة..تطورات جديدة

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 18:17 عاجل: بعد أستاذ الجنس مقابل النقط..أمن تطوان يستدعي الطالبات المتورطات في الفضيحة..تطورات جديدة | حوادث و حقوق
عاجل: بعد ''أستاذ الجنس مقابل النقط''..أمن تطوان يستدعي الطالبات المتورطات في الفضيحة..تطورات جديدة
في جديد فضيحة ''الجنس مقابل النقط'' التي هزت أركان كلية العلوم بتطوان مؤخرا، ''علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان شرعت اليوم الأربعاء، في استدعاء الطالبات المتورطات في

شوف تيفي:

في جديد فضيحة "الجنس مقابل النقط" التي هزت أركان كلية العلوم بتطوان مؤخرا، "علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان شرعت اليوم الأربعاء، في استدعاء الطالبات المتورطات في هذه القضية.

و كشفت مصادرنا، أن استدعاء الطالبات جاء من أجل التحري معهن و استجوابهن و التحقيق حول ما تم تسريبه من محادثات افتراضية مخلة بالحياء بينهن و بين الأستاذ الجامعي المتورط.

وكانت اللجنة العليا لمجلس كلية العلوم قد عرضت يوم أمس الثلاثاء، الأستاذ المتهم بابتزاز طالباته جنسيا مقابل منحهن نقطا مرتفعة على أنظار المجلس التأديبي والذي نفى صلته بالواقعة متهما طليقته بفبركة الصور و المحادثات

وخلق الأستاذ جدلا واسعا بالفضاء الافتراضي حيث انتشر هاشتاك" الجنس مقابل النقط" حيث تم تصويره خلال المحادثات الجنسية و المضاجعة السريرية للطالبات في مقر عمله و في شقق بتطوان و طنجة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب النقط الجنس المضاجعة

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