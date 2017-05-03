عاجل وبالصورة.. البشير عبدو والد سعد المجرد يستعد لإطلاق هذه المفاجأة السارة من فرنسا ﻿

كشف الفنان المغربي القدير ''البشير عبدو'' على صفحته الرسمية بالفايسبوك، اليوم الأربعاء، عن استعداده لإطلاق مشروعه الفني الجديد الذي يحمل كعنوان ''توحشناك''، مؤكدا نزوله على ''اليوتوب'' قريبا.

"شوف تيفي"

كشف الفنان المغربي القدير "البشير عبدو" على صفحته الرسمية بالفايسبوك، اليوم الأربعاء، عن استعداده لإطلاق مشروعه الفني الجديد الذي يحمل كعنوان "توحشناك"، مؤكدا نزوله على "اليوتوب" قريبا.

وأوضح البشير عبدو أن إخراج هذا العمل إلى الوجود تأخر بسبب بعض الظروف، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني هو من تلحين رضوان الديري وكلمات زكرياء الحداني وموسيقى رشيد محمد علي.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان البشير عبدو، يتواجد حاليا بفرنسا رفقة زوجته نزهة الركراكي وابنه سعد المجرد المتهم بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول".