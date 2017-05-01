إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري ﻿

ينعقد يوم غد الخميس، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتداول حول مشاريع قوانين تظيمية ومراسيم حكومية بالإضافة إلى عدة إتفاقيات دولية أغلبها وقعت مع جمهوريات القارة

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ينعقد يوم غد الخميس، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتداول حول مشاريع قوانين تظيمية ومراسيم حكومية بالإضافة إلى عدة إتفاقيات دولية أغلبها وقعت مع جمهوريات القارة الإفريقية.



وحسب نسخة من جدول الأعمال، فالإجتماع سيفتتح بكلمة لرئيس الحكومة حول آخر المستجدات الوطنية والدولية، يليها عرض لحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي حول إجراءات تحفيز الإستثمار.



وسيتداول المجلس الحكومي، في مشروع قانون تنظيمي حول التعيين في المناصب العليا، ثم المصادقة على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة لقواعد الإنضباط العسكري.



وسيختتم المجلس الحكومي أشغاله بمناقشة إتفاقيات دبلوماسية وإقتصادية مع عدة دول ينتمون للقارة الإفريقية ، والتي وقعت خلال الزيارة الملكية لعدة دول بإفريقيا، حيث ينقص الإتفاقات الموقعة مشاريع قوانين من طرف الحكومة لعرضها على البرلمان.