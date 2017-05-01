 إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل | منوعات

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس | مجتمع

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس

عاجل ومروع.. فاجعة تهز ميناء مدينة الدار البيضاء وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل ومروع.. فاجعة تهز ميناء مدينة الدار البيضاء وهاشنو وقع

خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية بعد عاصفة البرد بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية بعد عاصفة البرد بسيدي قاسم

بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة ! | ثقافة و فنون

بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة !

من فاس..وزير الثقافة و الاتصال الجديد يزف الخبر السار للفاعلين في الحقل الإعلامي | صحافة

من فاس..وزير الثقافة و الاتصال الجديد يزف الخبر السار للفاعلين في الحقل الإعلامي

عاجل.. بعد 3 أسابيع على اعتقاله هاشنو وقع ولد لفشوش داخل سجن الزاكي بسلا | مجتمع

عاجل.. بعد 3 أسابيع على اعتقاله هاشنو وقع ولد لفشوش داخل سجن الزاكي بسلا

شوفو الظلم والحكرة..شاب تبرع بالكلوة ديالو لأمه المريضة وهما يسرقو ها ليه في المستشفى+فيديو وصور | حوادث و حقوق

شوفو الظلم والحكرة..شاب تبرع'' بالكلوة '' ديالو لأمه المريضة وهما يسرقو ها ليه في المستشفى+فيديو

انفراد ..عائلة الصنهاجي تخرج عن صمتها و تلجأ للقضاء في قضية ابنها | ثقافة و فنون

انفراد ..عائلة الصنهاجي تخرج عن صمتها و تلجأ للقضاء في قضية ابنها

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 17:42 إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري | بوليتيك
إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري
ينعقد يوم غد الخميس، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتداول حول مشاريع قوانين تظيمية ومراسيم حكومية بالإضافة إلى عدة إتفاقيات دولية أغلبها وقعت مع جمهوريات القارة

شوف تيفي

ينعقد يوم غد الخميس، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتداول حول مشاريع قوانين تظيمية ومراسيم حكومية بالإضافة إلى عدة إتفاقيات دولية أغلبها وقعت مع جمهوريات القارة الإفريقية.

وحسب نسخة من جدول الأعمال، فالإجتماع سيفتتح بكلمة لرئيس الحكومة حول آخر المستجدات الوطنية والدولية، يليها عرض لحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي حول إجراءات تحفيز الإستثمار.

وسيتداول المجلس الحكومي، في مشروع قانون تنظيمي حول التعيين في المناصب العليا، ثم المصادقة على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة لقواعد الإنضباط العسكري.

وسيختتم المجلس الحكومي أشغاله بمناقشة إتفاقيات دبلوماسية وإقتصادية مع عدة دول ينتمون للقارة الإفريقية ، والتي وقعت خلال الزيارة الملكية لعدة دول بإفريقيا، حيث ينقص الإتفاقات الموقعة مشاريع قوانين من طرف الحكومة لعرضها على البرلمان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة الزيارة المجلس إفريقيا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الأميرة للا مريم تترأس بمراكش افتتاح الملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا | بوليتيك

الأميرة للا مريم تترأس بمراكش افتتاح الملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا

البام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية يعزز مبادرة الحكم الذاتي | بوليتيك

البام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية يعزز مبادرة الحكم الذاتي

هدنة بين القياديين المتصارعين بالبيجديبعد مكالمة هاتفية لبنكيران | بوليتيك

هدنة بين القياديين المتصارعين ''بالبيجدي''بعد مكالمة هاتفية لبنكيران

عاجل وسار للمغاربة.. حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإطلاق مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل وسار للمغاربة.. حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإطلاق مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا.. وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب منزل العْروسة اليابانية التي شاركت في برنامج للا لعروسة رفقة زوجها المراكشي..ها علاش تقصينا و خرجنا من البرنامج | بــووز
منذ 45 دقيقة

في قلب منزل العْروسة اليابانية التي شاركت في برنامج للا لعروسة رفقة زوجها المراكشي..ها علاش تقصينا و خرجنا من البرنامج

بالفيديو:الوردي يكشف حقيقة صفقة المليار التي خصصتها وزارة الصحة للتجهيزات الطبية | بــووز

بالفيديو:الوردي يكشف حقيقة صفقة المليار التي خصصتها وزارة الصحة للتجهيزات الطبية

وزير الصحة الوردي يطالب بفتح نقاش وطني حول مشاكل الصحة بالمغرب | بــووز

وزير الصحة الوردي يطالب بفتح نقاش وطني حول مشاكل الصحة بالمغرب

من الرباط..انطلاق قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعازالتعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني | بــووز

من الرباط..انطلاق قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعاز'التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل الزواج بمغربيات | مجتمع

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل | منوعات

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس | مجتمع

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.