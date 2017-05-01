 مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل الزواج بمغربيات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري | بوليتيك

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل الزواج بمغربيات | مجتمع

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل | منوعات

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس | مجتمع

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس

عاجل ومروع.. فاجعة تهز ميناء مدينة الدار البيضاء وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل ومروع.. فاجعة تهز ميناء مدينة الدار البيضاء وهاشنو وقع

خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية بعد عاصفة البرد بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية بعد عاصفة البرد بسيدي قاسم

بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة ! | ثقافة و فنون

بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة !

من فاس..وزير الثقافة و الاتصال الجديد يزف الخبر السار للفاعلين في الحقل الإعلامي | صحافة

من فاس..وزير الثقافة و الاتصال الجديد يزف الخبر السار للفاعلين في الحقل الإعلامي

عاجل.. بعد 3 أسابيع على اعتقاله هاشنو وقع ولد لفشوش داخل سجن الزاكي بسلا | مجتمع

عاجل.. بعد 3 أسابيع على اعتقاله هاشنو وقع ولد لفشوش داخل سجن الزاكي بسلا

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل الزواج بمغربيات

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 17:38 مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل الزواج بمغربيات | مجتمع
مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل الزواج بمغربيات
توصلت السفارة السودانية بالرباط بحوالي 1200 طلب زواج من مغربيات، قدمه سودانييون يعيشون في دول أوروبية وعربية وخليجية.

"شوف تيفي"

توصلت السفارة السودانية بالرباط بحوالي 1200 طلب زواج من مغربيات، قدمه سودانييون يعيشون في دول أوروبية وعربية وخليجية.

وكشف ناشط سودانية على صفحته بالفايسبوك عن هذه المعطيات التي تم وصفها بالمثيرة، معبرا في الوقت ذاته عن غيرته من المرأة المغربية التي استطاعت أن تأسر قلوب أشخاص من دول عربية وأوروبية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه المعطيات، موضحين أن المرأة المغربية، ونظرا للعديد من المقومات التي تتوفر عليها مثل الجمال والقدرة الكبيرة على بناء الأسرة وأيضا لثقافتها الممزوجة بما هو عربي وأمازيغي التي تتفرد بها، استطاعت بسهولة أسر قلوب الجميع، مؤكدين أن الدليل على ذلك هو إقبال نجوم ومشاهير العالم على الزواج بمغربيات ومن بينهم اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي فان بيرسي وغيرهم من نجوم الساحرة المستديرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السودان المرأة المغربية السفارة السودانية الفايسبوك المستديرة قلوب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس | مجتمع

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس

عاجل.. بعد 3 أسابيع على اعتقاله هاشنو وقع ولد لفشوش داخل سجن الزاكي بسلا | مجتمع

عاجل.. بعد 3 أسابيع على اعتقاله هاشنو وقع ولد لفشوش داخل سجن الزاكي بسلا

مؤلم وبالصور..أطفال متخلى عنهم يعيشون التشرد ويفترشون الأرض بمكناس | مجتمع

مؤلم وبالصور..أطفال متخلى عنهم يعيشون التشرد ويفترشون الأرض بمكناس

عاجل وبالصورة..هزة أرضية تضرب مدينة الحسيمة | مجتمع

عاجل وبالصورة..هزة أرضية تضرب مدينة الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب منزل العْروسة اليابانية التي شاركت في برنامج للا لعروسة رفقة زوجها المراكشي..ها علاش تقصينا و خرجنا من البرنامج | بــووز
منذ 46 دقيقة

في قلب منزل العْروسة اليابانية التي شاركت في برنامج للا لعروسة رفقة زوجها المراكشي..ها علاش تقصينا و خرجنا من البرنامج

بالفيديو:الوردي يكشف حقيقة صفقة المليار التي خصصتها وزارة الصحة للتجهيزات الطبية | بــووز

بالفيديو:الوردي يكشف حقيقة صفقة المليار التي خصصتها وزارة الصحة للتجهيزات الطبية

وزير الصحة الوردي يطالب بفتح نقاش وطني حول مشاكل الصحة بالمغرب | بــووز

وزير الصحة الوردي يطالب بفتح نقاش وطني حول مشاكل الصحة بالمغرب

من الرباط..انطلاق قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعازالتعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني | بــووز

من الرباط..انطلاق قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعاز'التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري | بوليتيك
منذ 2 دقائق

إجتماع حكومي لمناقشة الإتفاقيات مع الدول الإفريقية وإخضاع رجال الوقاية المدنية للنظام العسكري

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل الزواج بمغربيات | مجتمع

مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل | منوعات

مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس | مجتمع

تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.