مثير..أكثر من 1200 شخص من دول خليجية وعربية وأوروبية تقدموا بطلب للسفارة السودانية بالرباط من أجل الزواج بمغربيات ﻿

توصلت السفارة السودانية بالرباط بحوالي 1200 طلب زواج من مغربيات، قدمه سودانييون يعيشون في دول أوروبية وعربية وخليجية.

"شوف تيفي"

توصلت السفارة السودانية بالرباط بحوالي 1200 طلب زواج من مغربيات، قدمه سودانييون يعيشون في دول أوروبية وعربية وخليجية.

وكشف ناشط سودانية على صفحته بالفايسبوك عن هذه المعطيات التي تم وصفها بالمثيرة، معبرا في الوقت ذاته عن غيرته من المرأة المغربية التي استطاعت أن تأسر قلوب أشخاص من دول عربية وأوروبية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه المعطيات، موضحين أن المرأة المغربية، ونظرا للعديد من المقومات التي تتوفر عليها مثل الجمال والقدرة الكبيرة على بناء الأسرة وأيضا لثقافتها الممزوجة بما هو عربي وأمازيغي التي تتفرد بها، استطاعت بسهولة أسر قلوب الجميع، مؤكدين أن الدليل على ذلك هو إقبال نجوم ومشاهير العالم على الزواج بمغربيات ومن بينهم اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي فان بيرسي وغيرهم من نجوم الساحرة المستديرة.