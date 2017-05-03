مثير وبالصورة.. قبل أيام على حلول شهر رمضان: حركة ماصيمينش تظهر مرة أخرى..وهذه هي التفاصيل ﻿

على بعد أيام قليل من حلول شهر رمضان الكريم، ظهر مرة أخرى بمواقع التواصل الاجتماعي منتمون لما يسمى لحركة بـ''ماصيمنش''، حيث أكد هؤلاء في تعليقاتهم عن استعدادهم لإطلاق حملة جديدة

"شوف تيفي"

على بعد أيام قليل من حلول شهر رمضان الكريم، ظهر مرة أخرى بمواقع التواصل الاجتماعي منتمون لما يسمى لحركة بـ"ماصيمنش"، حيث أكد هؤلاء في تعليقاتهم عن استعدادهم لإطلاق حملة جديدة، تهدف إلى التشجيع على الإفطار العلني في رمضان، وأيضا من أجل التنديد بمضمون الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني نهار رمضان.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الدعوة التي تظهر كل سنة مع اقتراب شهر رمضان، حيث عبر العديد منهم عن رفضهم لها مطالبين بتشديد العقوبات على الراغبين في الإفطار العلني، واصفين إياهم بدعاة "القتنة" الذين يخالفون الشرع الإسلامي ويجاهرون بالمعصية لهدم أحد أركان الإسلام.

من جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للتضامن مع "صحاب ماصيمينش"، موضحين أن الإفطار العلني نهار رمضان والمثلية والإلحاد وأمور أخرى، تدخل ضمن الحريات الفردية التي تدافع عنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولهذا فإن للإنسان الحرية الكاملة في القيام بشعائره الدينية أو الاستغناء عنها دون أن يتجاوز الخطوط المسموح بها.