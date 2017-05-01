تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس ﻿

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي" من مصدر أمني ،أن الشاب محمد بنيس الملقب "مول الشكارة" معتقل على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتشهير والسب و السرقة.
و قالت مصادرنا، إن التهم الموجهة لمول الشكارة، جاءت بعد شكايات من مواطنين ينحدرون من مدينتي الدار البيضاء و أكادير، يتهمونه بالقذف و التشهير عن طريق نشر فيديوهات تُنسب إليهم من بينها النصب و الشعوذة.
وكما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري يوم أمس الثلاثاء، أن مول الشكارة متهم بارتكاب جرائم تندرج في إطار الحق العام و منها سرقة شاب مغربي بالدار البيضاء عام 2016.
و قد لقي خبر اعتقال البودكاست الذي ينحدر من مدينة الدار البيضاء تضامنا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإطلاق سراحه حتى يتمكن من متابعة دراسته.
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