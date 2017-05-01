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تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 17:29 تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس | مجتمع
تضامن واسع مع مول الشكارة بعد اعتقاله..وها علاش شدوه فالحبس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني ،أن الشاب محمد بنيس الملقب ''مول الشكارة'' معتقل على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتشهير والسب و السرقة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر أمني ،أن الشاب محمد بنيس الملقب "مول الشكارة" معتقل على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتشهير والسب و السرقة.

و قالت مصادرنا، إن التهم الموجهة لمول الشكارة، جاءت بعد شكايات من مواطنين ينحدرون من مدينتي الدار البيضاء و أكادير، يتهمونه بالقذف و التشهير عن طريق نشر فيديوهات تُنسب إليهم من بينها النصب و الشعوذة.

وكما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري يوم أمس الثلاثاء، أن مول الشكارة متهم بارتكاب جرائم تندرج في إطار الحق العام و منها سرقة شاب مغربي بالدار البيضاء عام 2016.

و قد لقي خبر اعتقال البودكاست الذي ينحدر من مدينة الدار البيضاء تضامنا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإطلاق سراحه حتى يتمكن من متابعة دراسته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محمد بنيس الفايسبوك مقر ولاية أمن الدار البيضاء مول الشكارة

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