عاجل ومروع.. فاجعة تهز ميناء مدينة الدار البيضاء وهاشنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ميناء مدينة الدار البيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها عامل، سقط عليه صندوق حديدي ''كونطونير''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن ميناء مدينة الدار البيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها عامل، سقط عليه صندوق حديدي "كونطونير".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية المسمى "سعيد.ش"، كان يقوم بعمله في سياقة آلة الرفع، وخلال حمله لصندوق حديدي "كونطونير"، تفاجأ بسقوطه عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح جد خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية، تم نقله على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات، إلا أن الأقدار شاءت أن يفارق الحياة داخل سيارة الإسعاف.