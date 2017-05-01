 بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة ! ﻿
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بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة ! | ثقافة و فنون

بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة !

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بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة !

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 15:35 بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة ! | ثقافة و فنون
بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة !
بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة !

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بالفيديو.. شوفو خليفة الستاتي.. شاب مغربي يبدع في عزف الكمنجة !

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