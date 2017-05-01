عاجل.. بعد 3 أسابيع على اعتقاله هاشنو وقع ولد لفشوش داخل سجن الزاكي بسلا ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر خاصة، اليوم الأربعاء، أن حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش و بعد مرور 3 أسابيع على اعتقاله، لم يتحمل وضعه داخل سجن الزاكي بسلا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة السكر العلني و



شوف تيفي:م غ



علمت" شوف تيفي" من مصادر خاصة، اليوم الأربعاء، أن حمزة الدرهم المعروف بولد لفشوش و بعد مرور 3 أسابيع على اعتقاله، لم يتحمل وضعه داخل سجن الزاكي بسلا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة السكر العلني و التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.

و قالت مصادرنا، القريبة من عائلة الدرهم، إن الشاب حمزة و بعد وضعه في زنزانة رفقة سجناء الحق العام، دخل في نوبة هستيرية و لم يتقبل وضعه الحالي، مكتفيا بالتدخين.



وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع خمسة اشخاص، من بينهم رجلا أمن، بالسجن المحلي بسلا، من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.







