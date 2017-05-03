شوفو الظلم والحكرة..شاب تبرع'' بالكلوة '' ديالو لأمه المريضة وهما يسرقو ها ليه في المستشفى+فيديو وصور ﻿

تناقلت العديد من المواقع التونسية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، تفاصيل واقعة جد مؤلمة، ضحيتها شاب تمت سرقة كليته التي قام بالتبرع بها لصالح والدته المريضة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من المواقع التونسية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، تفاصيل واقعة جد مؤلمة، ضحيتها شاب تمت سرقة كليته التي قام بالتبرع بها لصالح والدته المريضة.

وحسب موقع ''بوابة تونس'' التونسي فقد أثار شاب تونسي جدلا واسعا بعد أن كشف إثر لقائه برئيس ما يسمى بـ ''تيار المحبة'' الهاشمي الحامدي أنه تبرع بكليته لوالدته لكن الطبيب المباشر له و إدارة المصحة قاموا بسرقتها او بالأحرى بالتحايل عليه.

وقال الشاب حسب الموقع المذكور ” أن الإدارة أكدت له بأن الكلية ضاعت، مشيرا بأنه يعاني كثيرا وأن حالة والدته متدهورة للغاية''، مضيفا أن الهاشمي الحامدي، تعهد بمساءلة وزيري العدل والصحة حول القضية وذلك في الجلسة العامة بمجلس الشعب.



