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عاجل..العثور على مسن جثة هامدة في منطقة خلاء بسيدي معروف بالبيضاء

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 14:28 عاجل..العثور على مسن جثة هامدة في منطقة خلاء بسيدي معروف بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..العثور على مسن جثة هامدة في منطقة خلاء بسيدي معروف بالبيضاء
عثر مواطنون قبل قليل من يومه الأربعاء، على شخص في عقده السابع جثة هامدة بمنطقة خلاء بمنطقة سيدي معروف بالبيضاء، وبالتحديد بالحي الصناعي.

"شوف تيفي"

عثر مواطنون قبل قليل من يومه الأربعاء، على شخص في عقده السابع جثة هامدة بمنطقة خلاء بمنطقة سيدي معروف بالبيضاء، وبالتحديد بالحي الصناعي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المسن الذي يبلغ من العمر 71 سنة، ينحدر من منطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء، وقد عثر عليه مواطنون جثة هامدة، ليتم إبلاغ السلطات المحلية.
وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، توصلت بإخبارية في الموضوع، وحلت مرفوقة بالشرطة العلمية التي قامت بالمعاينة، بينما تم نقل جثمان المتوفي إلى مستودع الأموات بسيدي معروف لإخضاعها للتشريح الطبي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سييدي معروف مدينة الدار البيضاء جثة السلطات المحلية الشرطة العلمية

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